Nedskæring på boenheder trods løfter om det modsatte

SKAGEN: Hvad er op og ned i debatten om nedskæringerne på kommunens handicap- og psykiatriområde?

Det kan være svært at finde ud af.

Trods store protester fra tre fagforbund fastholdt det store byrådsflertal en besparelse på 10 mio. kr. på handicap og psykiatri. Begrundelsen er, at Frederikshavn Kommune bruger cirka 90 mio. kr. mere på området end sammenlignelige kommuner.

Da sagen var på socialudvalgets dagsorden 24. august, udsendte byrådsmedlem Pia Karlsen (V), der er næstformand i udvalget, en pressemeddelelse med blandt andet følgende ordlyd:

"Beslutningen i dag betyder, at der IKKE bliver iværksat besparelser på bofællesskaberne. Vi har hørt, hvad borgere og medarbejdere har sagt og forstået, at vi ikke kan iværksætte yderligere besparelser på vores bofællesskaber. Vi har derfor også bedt forvaltningen om at bofællesskaberne friholdes for reduktion i resten af 2017."

"Springer" mellem fem huse

Det står i skarp kontrast til den udlægning Enhedslistens Ida Skov kom med på byrådsmødet i onsdags - uden at nogen modsagde hende.

Her kunne Ida Skov fortælle, hvordan der er skåret i pædagogtimerne dette efterår.

I Skagen er man således gået fra at være to på arbejde i hvert hus til at være en. Plus en såkaldt "springer", der skal springe mellem de fem huse, hvor der er størst behov.

Sker der noget i to huse af gangen, hvor det er nødvendigt med to pædagoger - og det sker ofte - må beboerne i et andet hus efterlades uden hjælp.

- Da det blev meldt ud, at der ikke skulle skæres på serviceniveauet i boenhederne, regnede de fleste af os vist med, at disse nedskæringer ville blive aflyst og personalenormeringerne ført tilbage. det er de ikke blevet, siger Ida Skov.

I Frederikshavns boenheder skæres der i hvert hus fra 15 til 10 timer hver dag.

Vil have en forklaring

Pia Karlsen har også fået henvendelser om, at der nu sker nedskæringer på bofællesskaberne.

- Det var ikke det, vi ønskede, så jeg er frustreret og forvirret og har bedt om, at få en forklaring på onsdag, når vi mødes i Skagen med repræsentanter fra personalet og ledelsen, siger Pia Karlsen.

Udvalgsformand Jørgen Tousgaard (S) har bedt om en redegørelse fra forvaltningen om, hvad der er sket.

- Politisk har vi besluttet, at der ikke skal spares på bofællesskaberne, så hvad forvaltningen har gjort og ikke gjort, ved jeg på onsdag, siger Jørgen Tousgaard.