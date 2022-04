Nej til at grave ud til stort sommerhus i klitterne

SKAGEN:Sommerhuse bliver større og større, men der er grænser for, hvor meget der må graves i klitterne for at føre planer om store sommerhuse ud i livet.

Det viser en sag på Havbakken 5 i Højen i Skagen, hvor en ansøger har fået afslag på at terrænregulere, så det bliver muligt at opføre et sommerhus med kælder på i alt 260 kvadratmeter.

- Vi mener, at der skal laves et meget voldsomt indgreb i klitterne for at bane vej for det store sommerhus, så det har vi sagt nej til, siger formand for plan og miljøudvalget i Frederikshavn Kommune, Peter Nielsen (S).

Politikerne har ingen problemer med, at det nuværende sommerhus på 54 kvadratmeter bliver revet ned for at der kan bygges et nyt sommerhus. Men det er omfanget af de tiltag og overskridelser af lokalplanens bestemmelser, som er nødvendige for at realisere planerne, der bekymrer.

Det er dette sommerhus, der var planer om at bygge på på Havbakken 5 Kilde: Frederikshavn Kommune

Planerne har da også mødt kritik i den høring, som Frederikshavn Kommune har afholdt forud for beslutningen.

"Bebyggelsen i Gl. Skagen er ved at bevæge sig fra sin bevaringsværdige karakter af sommerhusbebyggelse til voluminøs villabebyggelse, som trænger sig ind over det åbne klitlandskab frem for at underordne sig dette, skriver Danmarks Naturfredningsforenings lokalformand, Flemming Thorning-Lund i en indsigelse.

Kommunens forvaltning har imidlertid vurderet, at et nyt sommerhus med de ansøgte dimensioner godt kunne indpasses, så lokalplanen stadig overholdes.

" Det ansøgte projekt er forsøgt tilpasset terrænet, så det underordner sig landskabet og det omkringliggende miljø, og det er vurderingen, at lokalplanens intentioner er tilgodeset, da området stadig vil fremstå som et åbent naturområde" skriver kommunens forvaltning.

- Flertallet mener stadig, at det vil betyde et meget stort indgreb i naturen, og derfor er der nok ikke plads til, at der kan opføres et hus af den størrelse på det sted, siger Peter Nielsen.

Det er stadig muligt for ansøgeren at lave en ny ansøgning, som måske er spiselig for politikerne.

Store sommerhuse i Aalbæk

Plan og miljøudvalget har samtidig startet planlægningen for et område udelukkende med store sommerhuse nord for Musvågevej i Aalbæk. Her vil en ansøger udstykke 18 sommerhusgrunde på minimum 3400 kvadratmeter og mulighed for at bygge hus med et boligareal op til 250 kvadratmeter. I dag er der ifølge den nuværende lokalplan kun mulighed for at bygge huse på 120 kvadratmeter.

- Vi mener, at dette område kan bære de store sommerhuse, siger udvalgsformand Peter Nielsen (S).