Nerver på højkant - 30 gasflasker tæt på voldsom brand

OPDATERET kl. 10.09 med mere præcis stedangivelse

FREDERIKSHAVN:Når der udbryder brand i en bygning, som også rummer 30 gasflasker, kan man godt forstå, hvis nerverne kommer lidt på højkant.

Det skete fredag morgen kort før kl. 9 på Nordstrand Camping på Apholmenvej nord for Frederikshavn. Her udbrød der brand i en garage, som foruden de mange gasflasker også rummede traktorer og en række andre maskiner og redskaber.

Da alarmen indløb med meldingen om de mange gasflasker, valgte indsatsleder Bo Isaksen at tage en ekstra tankvogn med.

Branden er under kontrol. Lager af gasflasker er sikret. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) April 16, 2021

- Det kræver meget vand, hvis der er ild i eller omkring gasflasker. Der var en brandvæg imellem dem og rummet, hvor det brændte. Vi fik meget hurtigt styr på branden og sikret, at den ikke bredte sig til den lokalitet, hvor gasflaskerne står, oplyser indsatslederen.

Foto: Carl Chr. Madsen

Det var personale på campingpladsen, som selv opdagede branden og alarmerede beredskabet.

- De så, der kom røg ud af bygningen og kunne ikke nå at gøre noget selv. Så er der ikke andet at gøre end at ringe 112, konstaterer indsatslederen.

Bygningen, hvor branden startede, er totalt udbrændt sammen med traktorer, maskiner og redskaber.

- Den er beklædt med træ, og så går det jo stærkt, siger Bo Isaksen.

Det er ukendt, hvad der er årsag til branden.