Nick Olesen bliver i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Ishockeyklubben Frederikshavn White Hawks forsætter arbejdet med at opbygge en dansk stamme til næste sæson. Tirsdag meddelte man, at forwarden Nick Olesen tager endnu en sæson i Metal Liga-klubben. Han bliver den 13. dansker på holdkortet.

Den 21-årige wing havde godt nok kontrakt for yderligere en sæson, men der var en kattelem i kontrakten.

- Nick havde en klausul i den to-årige kontrakt, vi lavede med ham i sidste sæson, om at han kunne rejse til udlandet hvis tilbuddet kom. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der har været bud efter ham, men han har valgt at fortsætte i Frederikshavn, hvilket vi er rigtig glade for, siger direktør Henrik Andersen i en pressemeddelelse.

Nick Olesen lavede i den forgangne sæson 34 point i 60 kampe - fordelt på 26 mål og 8 assists.

- Jeg udviklede mig meget i sidste sæson i Frederikshavn, og tror på, at meget spilletid i Metal Ligaen kan udvikle mig endnu mere næste sæson. Derudover forventer jeg, at vi spiller med i toppen af ligaen igen til næste sæson, siger den unge forward.

Udover de 13 danskere har Frederikshavn White Hawks også svenskeren Jens Henrik Tönjum på kontrakt.