Nordic Ink og Nordic Brew slår rekorden

FREDERIKSHAVN: Årets Ink og Brew festival 2017 i Arena Nord blev en kæmpe succes - den klart største succes i de nu syv år Nordic Ink har eksisteret og de fire år Nordic Brew har været afviklet.

De sidste tre år har de fungeret sammen, og det har vist sig at være den helt rigtige beslutning. 1+1 bliver i dette tilfælde til 3.

Der var rekord af stande til Nordic Ink med hele 69 stande og det samlede besøgstal steg fra rekordåret i 2015 på 5.200 til i 2017 6.053 besøgende. Da Nordic Brew startede for 4 år siden var der 500 gæster!

- Kæmpe ros til holdet bag festivalen projektleder, Dorthe Brassøe og hendes to super højrehænder, Jacob Guldbrandt og Lone Kosack - det har ydet en imponerende indsat før og under arrangementet sammen med de mange øvrige dygtige ansatte i Arenaen. Også Morten og Elsebeth Grønbechs Beergarten Buffet i arenaen blev en stor succes hvor et sted mellem 500 - 600 af gæsterne fik smagt den forrygende Biergarten buffet, siger Arena Nord-direktør Per Malmberg.

- Nu går arbejdet i gang med udviklingen af Nordic Ink og Nordic Brew 2018, som kommer til at foregår torsdag - lørdag den 25. - 27. oktober - og vi Arena Nord ser helt klart stadig et udviklings potentiale i Festivalen, selv om året besøgstal altså nåede over 6.000 gæster, siger Per Malmberg.

Festivalen bøde i øvrigt på to stærke konferenciers til Ink festivalen i form af Anna Kejser og Jøden, mens konferencier hos Nordic Brew var Anders Mundelin (fra Hjallerup bosat i København).