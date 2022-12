Nordjyder køber billigere træpiller i Tyskland - men du skal huske én ting

VENDSYSSEL:Der er blevet travlt hos vognmandsfirmaet K.E. Jensen A/S i Padborg, der annoncerer med at fragte træpiller fra tyske forhandlere lige syd for grænsen til varmekunder i hele landet.

- Vi har lige kørt læs til både Hjørring, Brønderslev og Aalborg. Nu er det blevet koldt, og pillerne er faldet i pris. Så der er travlt, fortæller disponent Kim Knudsen.

Siden de skyhøje priser på 6000-7000 kroner pr. palle træpiller i september og oktober, er træpillerne igen blevet billigere. Nu kan lokale forhandlere i Nordjylland tilbyde en palle for lige under 4000 kroner. Det er imidlertid stadig cirka det dobbelte af, hvad en palle kostede for et år siden.

Men retter man blikket mod de tyske forhandlere, kan flere nu tilbyde en palle træpiller til lige under 3000 kroner. Det er autoriserede forhandlere som Pillemadsen og Absolut Træpiller. Det hænger bl.a. sammen med den tyske moms, som på biobrændsel kun er syv procent.

For at der for alvor er penge at spare, skal man imidlertid købe en større mængde. Transportfirmaet K.E. Jensen oplyser, at fragten på fx. ti paller vil være 422 kroner pr. palle, og bestiller du 16 paller er fragtprisen nede på 300 kroner pr. palle. Det vil betyde, at der med fragt er adskillige hundrede kroner at spare pr. palle.

Det bekymrer da også en lokal forhandler i Frederikshavn, at grænsehandlen nu også bliver mere almindeligt på brændsel.

Urimelig konkurrence

- Det er jo umuligt at konkurrere med de forskelle i specielt moms. Jeg har i forvejen måttet sælge træpiller med tab den sidste tid, fordi priserne er faldet så hurtigt, at jeg stadig har lager af de meget dyre træpiller, siger indehaver af Nordens Brændesalg i Frederikshavn, Kasper Kristensen.

Han har også mistet kunder til den tyske grænsehandel, og køberne glemmer ofte én vigtig detalje, påpeger han.

- Hvis du køber stort ind og sælger videre til dine naboer, så er du altså blevet forhandler og det er ikke længere til eget forbrug, og så skal du svare dansk moms på 25 procent. Men det går folk vist ikke så højt op i, konstaterer Kasper Kristensen.

Indehaver BiobrændeNord i Hjallerup, Henrik Steen er ikke så bekymret.

- Jeg har fået rigeligt at se til, og jeg har flere kunder, der er gået væk fra købe i Tyskland, pga . bøvl med levering og så det med momsen, siger Henrik Steen.

Hvad angår betaling for de tyske træpiller, understreger Kim Knudsen fra K.E. Jensen, at betalingen først skal falde, når træpillerne er blevet leveret.

Kan man så også få nogle kartoner pepsi max med, når i alligevel kører?

- Nej, det er kun træpiller, understreger Kim Knudsen