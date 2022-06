Nordjyllands dyreste villa - her får du både kongevilla og kongeudsigt

SKAGEN:Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed.

Hvor tit har vi ikke hørt det, når det kommer til boligkøb - og salg? Og ikke mindst når det kommer til prisen på herlighederne.

På Søren Skomagers Vej i Skagen ligger den villa, som i øjeblikket har Nordjyllands dyreste prisskilt.

17 millioner kroner er prisen, hvis du skal sikre dig nøglen til i alt 298 kvadratmeter beboelse fordelt på 172 kvadratmeter i stueetagen og 126 på førstesalen. Dertil kommer er anneks på 51 m2.

Men så kan du også sidde på to østvendte tagterrasser og nyde solopgangen med frit udsyn til "Kongevillaen" for enden af Fredensklit - og generelt en 180 graders kongeudsigt over Kattegat. Og køberne behøver ikke frygte for nye udstykninger mellem villaen og kystlinjen, for imellem ligger området Damstederne, som har været fredet siden 1930'erne.

Det er mæglerfirmaet EDC Ole Bo i Skagen, der har villaen til salg. Det oprindelige hus på grunden blev i november 2003 solgt for 2,8 millioner kroner, men den nuværende villa i klassisk skagengule farver med rødt tegltag er opført i 2007.