Nordjyllands Politi jagter spor efter forbrydelse på havnen i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Mens et dobbeltlukket grundlovsforhør fortsætter på ottende time ved Retten i Hjørring, har Nordjyllands Politi afspærret en erhvervsejendom på Hornværket 12 på havnen i Frederikshavn i jagten på spor efter den forsvundne 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen, som politiet frygter har været udsat for en forbrydelse.

På adressen Hornværket 12 ligger virksomheden Duco Coating, som ifølge virksomhedens side på Facebook beskæftiger sig med overfladebehandling, sandblæsning og epoxymaling.

Vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi, som står i spidsen for efterforskningen, bekræfter overfor NORDJYSKE, at Nordjyllands Politi har ransaget bygningen gennem flere timer fredag - og gør det fortsat fredag aften.

12





















Galleri - Tryk og se alle billederne.

Imens bliver en 46-årig kvinde og en 45-årig mand fremstillet i Retten i Hjørring, og ud over de to anholdte bliver endnu en mand også fremstillet i grundlovsforhøret. Manden fremstilles in absentia, altså uden at være til stede, da han stadig er på fri fod. Ifølge TV2 Nord er der tale om en svensk mand, som både er ejer af den ejendom på Rendborgvej nord for Frederikshavn, og den ejendom på havnen i Frederikshavn, hvor kriminalteknikere fra Nordjyllands Politi arbejder netop nu.

- Vi er ude med den brede pensel og efterforsker alle de lokaliteter, hvor der er en sammenhæng til Rendborgvej, oplyser Frank Olsen fredag aften til NORDJYSKE.

Han kan ikke bekræfte, at de to ejendomme har samme ejer,

Han bekræfter dog, at der er en klar forbindelse mellem ejendommen på Rendborgvej og ejendommen på havnen i Frederikshavn, og at ransagningen af ejendommen på havnen handler om at finde spor af den forsvundne 39-årige Eddie Karl-Johan Christensen, som ikke har givet livstegn fra sig siden lørdag 9. maj, hvor han ringede til sin mor og fortalte, at han var bange.

- Vi leder efter spor efter en forbrydelse eller spor efter, hvor han kan være.

- Der er ikke dukket nye spor op i løbet af dagen?

- Nej, det er der ikke. Desværre.

- Og derfor ved I heller ikke, om han er død?

- Nej, det ved vi ikke, siger Frank Olsen