Nordjysk betonelement-fabrik solgt

ØSTERVRÅ: Østervrå Gruppen A/S har solgt sine tre Præfa Betonelement fabrikker i henholdsvis Østervrå i Danmark, Neubrandenburg i Tyskland og Miedzyrzecz i Polen til den tyske storkoncern, Thomas Beteiligungen GMBH. Salget træder i kraft den 15/1-2018.

- Det var et godt tidspunkt at afhænde fabrikkerne nu, da både jeg og fabrikkernes anden sælger, Ib Jensen har passeret de 70 år, udtaler Orla Nielsen, der også er indehaver af Escot Holding A/S i Aalborg.

Thomas Beteiligungen GMBH har flere betonelementfabrikker i Tyskland og ser de geografiske beliggenheder for Præfa Betonelements fabrikker som en god måde at få fodfæste på andre markeder i Polen og Skandinavien.

- Vi tror på en god fremtid for de fabrikker, vi har solgt, og vi tror på, at fabrikkernes i alt mere end 300 medarbejdere kan se ind i fremtiden med udsigt til godt og fast arbejde, Orla Nielsen

Det første betonelement blev støbt i maj 1974 på et beskedent anlæg i Nordjylland. Siden har Præfa Betonelement udbyggede med en fabrik i Polen i 1994 og en i Tyskland i 2005.

Ole Gotliebsen vil fortsat være daglig leder af fabrikken i Østervrå, der har omkring 50 medarbejdere. jl