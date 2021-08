Nordjysk drømmefiskeri ved Skagen

NORDJYLLAND:Mange lystfiskere drømmer formentlig om at hive en stærk, strømlinet kæmpetun op af havets blå bølger - og den drøm kan nu blive til virkelighed i farvandet omkring Skagen.

Hvis vejret ellers tillader det, så stævner de første lystfiskerbåde lørdag 21. august ud fra Skagen Havn for at deltage i det fascinerende forskningsfiskeri efter blåfinnet tun. Som tidligere år skal tunene mærkes og genudsættes for at give forskerne viden om tunens tilstand og færden. Men som noget nyt må lystfiskerne i år samlet hjemtage fem tons tun, da Danmark har byttet sig til en tunkvote.

Det er femte år i træk, at danske lystfiskere skal deltage i testfiskeriet efter blåfinnede tun fra Skagen Havn. Og fiskeriet løber til og med søndag 5. september.

Fra lørdag 25. september til søndag 3. oktober skal der igen fiskes tun. Men her foregår fiskeriet med udgangspunkt i Gilleleje Havn.

Testfiskeriet er en del af et større forskningsprojekt, der skal give en mere indgående viden om tunenes tilstand og færden. Forskningen varetages af DTU Aqua.

Kvote på fem tons

Tungruppen, der består af repræsentanter fra Danmarks Sportsfiskerforbund, de største småbådsklubber og Scandinavian Tuna Club, og som samarbejder med erhvervsfiskernes hovedorganisation, har længe kæmpet for en tunkvote til Danmark. Og i juli offentliggjorde fiskeriminister Rasmus Prehn nyheden om, at Danmark havde byttet en kvote på 35 tons makreller til fem tons tun med Spanien. De danske tun vil blive fanget, når mærkningsprojektet i Skagen er overstået.

Formålet med kvoten er foreløbigt at give lystfiskerne og DTU Aqua mulighed for at indfange 15-20 tun, der skal indgå i det igangværende forskningsprojekt. Det vækker begejstring i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Vi er glade for, at det er lykkedes vores fiskeriminister at skaffe en tunkvote til Danmark. Det bliver en vigtig brik i arbejdet med at få et bedre indblik i tunbestanden og dermed gøre os klogere på, om vi i fremtiden kan få etableret et bæredygtigt fiskeri efter tun i Danmark, siger Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund i en pressemeddelelse.

- Tunen er endelig vendt tilbage til danske farvande efter mere end 50 års fravær, så det er vigtigt, at vi nu udviser forsigtighed og får baseret et eventuelt fremtidigt fiskeri på et oplyst grundlag, så det ikke er til skade for bestanden, siger Kaare Manniche Ebert.

Tungruppen og Danmarks Sportsfiskerforbund havde som udgangspunkt arbejdet for en såkaldt "catch and release"-kvote, hvor man altså ville kunne få lov til at fange og genudsætte et vist antal tun.

– Vi ønsker ikke, at det fremtidige lystfiskeri skal baseres på, at fiskene skal ilandbringes, som er tilfældet denne gang. Men vi anerkender ministerens store indsats med dels at skaffe en tunkvote til Danmark i 2021 og dels arbejdet med at få fastsat de juridiske rammer for fiskeriet. Helt overordnet er det vigtigt for Tungruppen, at formålet med at hjembringe fiskene udelukkende er videnskabeligt. Det vil kunne give øget viden om tunene i de danske farvande og forhåbentligt være med til at bane vejen for en permanent kvote senere, siger Kaare Manniche Ebert.

Fiskeriet efter kvote-tunene skal som nævnt finde sted umiddelbart efter mærkningsfiskeriet fra Skagen Havn. Deltagerne bliver sportsfiskere, der har deltaget i mærkningsprojektet.

Skånsomt fiskeri og erfarne fiskere

Troede du, at du nu skulle til at støve det gamle fiskeudstyr på loftet af og drage på tunekspedition til Skagen, må du desværre nok tro om igen. For det kræver både særligt udstyr og indgående erfaring med big game-fiskeri, hvis du skal i betragtning som tun-testfisker. Det skyldes, at man vil sikre, at de enorme tun, der som regel vejer mellem 200-300 kilo, bliver fanget og håndteret så skånsomt som muligt.

2 Fra på lørdag begynder tunfiskeriet igen. Bådene sejler ud fra Skagen Havn - hvis vejret ellers tillader det. Foto: Danmarks Sportsfiskerforbund.

– En blåfinnet tun på 300 kilo er ikke noget man bare lige fanger og hiver op. Derfor er de deltagende lystfiskere udvalgt ud fra en række kriterier for både udstyr og erfaring. Der er særlige krav til bådene, til fiskeudstyret og til lystfiskerne. Det er garant for, at fiskeriet foregår optimalt og på en måde, der sikrer, at fiskene kan indgå i forskningen og dermed gøre os klogere på tunene i de danske farvande, forklarer Kaare Manniche Ebert.

I alt deltager over 90 både i fiskeriet i Skagen.

Tunfiskeri fremover

Tungruppens arbejde med at sikre en tunkvote til Danmark stopper ikke her, for kvoten på fem tons gælder kun i 2021. For at få del i den mere end 30.000 tons store kvote, der findes på blåfinnet tun, skal der yderligere viden på bordet. Det handler blandt andet om at dokumentere, om tunene i de danske farvande tilhører den robuste bestand i den østlige del af Atlanterhavet, eller den skrøbelige, der gyder i den vestlige del af Atlanterhavet. Fortsat dokumentation af tunenes tilstedeværelse i de danske farvande og deres trækruter er også en forudsætning for, at en fremtidig og permanent kvote kan landes. Derfor er mærkningsfiskeriet, der nu finder sted for femte år i træk, vigtigt.

Om blåfinnet tun Atlantisk eller blåfinnet tun (Thunnus thunnus) er den største blandt arterne af tunfisk. Den kan blive over tre meter lang og have en vægt på op til 680 kilo. Blåfinnet tun er en vandrefisk, som findes i store dele af Atlanterhavet, hvor den har to gydeområder i henholdsvis Den Mexicanske Golf og Middelhavet (kystnære områder samt i Atlanterhavet ud for Gibraltar). Kilde: DTU Aqua VIS MERE

Fornemt besøg

Mandag 23. august vil Kronprins Frederik og fiskeriminister Rasmus Prehn (S) i øvrigt være med ombord, når DTU Aqua mærker tun for at følge udviklingen i tunbestanden.

- Det er intet mindre end fantastisk, at den blåfinnede tun er vendt tilbage til danske farvande efter mere end 50 års fravær. Nu skal vi sikre, at vi bevarer tunbestanden ved at indsamle så meget viden om dens færden som overhovedet muligt. Og jeg er glad for, at H.K.H. Kronprinsen afsætter tid til at være med, siger fiskeriminister Rasmus Prehn i en pressemeddelelse.