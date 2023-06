Nordjysk familie på fisketur fangede en haj: - Hvad fanden gør jeg nu?

SKAGEN:Familien Vinding fra Vodskov havde kun fisket i fem minutter, da der var bid. Og det hug blev starten på en fangstoplevelse, som kun de allerfærreste oplever.

I første omgang ville Clara på syv år gerne hive fisken op.

Familien Vinding havde fundet en god madding til molefiskeriet. Clara fangede senere en skrubbe. Privatfoto

- Men hun sagde hurtigt, at den fisk var meget tung at hive i land, fortæller Mads Vinding, der overtog fiskestangen, og straks var klar over, at de havde en større fangst på vej.

- Vi fiskede efter fladfisk, og jeg anede ikke, hvad vi havde fået på krogen, fortæller Mads Vinding.

Familien på fire var i anledning af "Fars dag" på deres første fisketur på Skagen Mole.

Der gik noget tid, hvor Mads Vinding kørte fisken træt. Imens snakkede de om, hvad det kunne være for en stor fisk.

- Min kone Julie sagde som den første: "Måske er det en haj."

Det lykkedes at hive fisken ind mod stenene. Den er en meter lang, grå og med langt spids hoved.

- Jeg når at tænke: "Det er jo en haj, hvad fanden gør jeg nu". Man har jo ikke lyst til at komme for tæt på de sylespidse tænder.

Mads Vinding ser også, at der er tale om en pighaj, som har en giftig pig, som man skal passe på.

Han overvejede at klippe snøren, men syntes ikke pighajen skulle svømme rundt med krog i mundvigen.

Derfor beslutter han sig for at klatre ned ad stenen til vandet, lirke krogen ud af munden på hajen og lade den svømme igen.

- Det var noget af en oplevelse, og børnene snakker om det endnu. Vi skal helt sikkert til Skagen Mole igen, siger Mads Vinding.

Det klassiske fangstbillede af familien Vinding og hajen findes ikke, da den en meter lange pighaj som sagt blev nede i vandet hele tiden. Men Julie Vinding filmede hele fangsten.

Marius på ni år fangede også en torsk, efter de havde sat pighajen ud igen. Privatfoto

Børnene var straks klar til at fiske videre, og det blev en god dag. For på samme type madding - fladfiskeforfang med hornfisk som agn - fangede Clara en skrubbe og storebror Marius på ni år en torsk på 50 centimeter.