Nordjysk firma er landets bedste rejsearrangør

DYBVAD:Det meste af landets rejsebranche var onsdag aften samlet i Cirkusbygningen i København til det årlige show Danish Travel Awards.

Det er 24. gang, at der indbydes til showet, der er den største årlige event i den danske rejsebranche, hvor der uddeles 20 priser til de dygtigste aktører inden for feltet.

Prisen som Bedste Rejsearrangør 2019 gik til det nordjyske rejseselskab Nilles Rejser blandt et stærkt felt af nominerede, oplyses i en pressemeddelelse.

- Vi modtager prisen med stor, nordjysk ydmyghed og taknemmelighed. Vi anser kåringen som en stor anerkendelse af vores dygtige personale, der hver dag arbejder for at give gæsterne den absolut bedste rejseoplevelse. Det skal naturligvis fejres på behørig vis, men i dag er vi atter i arbejdstøjet - for sådan en pris forpligter, siger direktør for Nilles Rejser A/S Miriam B. Christiansen.

Vinderne af de 20 priser ved årets Danish Travel Awards er fundet via det udvidede Danmarkspanel hos det danske analyseinstitut Epinion. Her stemte over 2.600 medlemmer på de rejseaktører med det bedste kvalitetsprodukt:

- Vi afvikler et hav af rejser og sender hvert år over 27.000 danskere ud i verden. Derfor glæder det os, at vores store indsats påskønnes af vores gæster, lyder det fra Miriam B. Christiansen.

Nilles rejser har siden 2015 været en del af Aller Leisure og beskæftiger i dag 13 medarbejdere på kontoret i Dybvad og op mod 70 rejseledere.

Nilles Rejser blev grundlagt I 1947 af Niels Bock og har siden udviklet sig fra en minibil med fiskedamer til et af landets førende rejsebureauer, der hvert år sender mere end 27.000 rejsende til mere end 150 rejsemål i Danmark, Europa og oversøisk.