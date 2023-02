Nordjysk fiskekutter sunket efter påsejling

FREDERIKSHAVN/HIRTSHALS:En fiskekutter med to mænd fra Frederikshavn blev tirsdag morgen ramt af et andet skib i Skagerrak og er efterfølgende sunket.

Begge mænd ombord på fiskekutteren blev reddet ombord på et andet skib og efterfølgende sejlet til Hirtshals.

Påsejlingen skete omkring kl. 05.50.

Det oplyser Nordjyllands Politi, der nu er ved at undersøge årsagen til påsejlingen.

Vagtchef Lau Larsen fortæller, at Nordjyllands Politi fik alarmopkaldet fra JRCC - Joint Rescue and Coordination Center, der står for at koordinere redningsaktioner til søs, men at man ikke har oplysninger om, hvor påsejlingen præcis skete.

- Vi har haft en patrulje i Hirtshals for at tage imod de to fiskere. De er i god behold og har det godt, selvom de selvfølgelig er rystede efter påsejlingen, siger Lau Larsen, og tilføjer, at de nu bliver afhørt om episoden.

De to mænd er 31 år og 26 år og begge kommer fra Frederikshavn.

Skibet, der påsejlede fiskekutteren, er identificeret, og der er taget kontakt til skibet, som sejler mod Thyborøn, hvor det vil lægge til kaj omkring kl. 10.30.

- Her vil Midt- og Vestjyllands Politi tage kontakt til kaptajnen, der vil blive afhørt, fortæller Lau Larsen.