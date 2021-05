Nordjysk flyveplads reddet

SÆBY:Lejeaftalen var egentlig opsagt - men nu er det lykkedes at få en ny aftale med lodsejerne, så Sæby Flyveplads ved Ottestrup undgår lukning.

Det oplyser Sæby Erhvervsforening i en pressemeddelelse. Erhvervsforeningen har mæglet mellem flyvepladsen og lodsejerne, og resultatet er en ny, syv-årig lejeaftale.

Den gamle aftale blev opsagt, fordi lodsejerne ønskede at anvende arealet til andre formål. Sæby Flyveklub og Nordjysk Svæveflyveklub, som er de primære brugere af flyvepladsen, bad for fire år siden erhvervsforeningen om at gå ind i sagen.

- Men det holdt hårdt, og parterne stod stejlt over for hinanden. Vi fortsatte dog dialogen og forsøgte at mægle. Da der på et tidspunkt skete en udskiftning i ejerkredsen, viste der sig mulighed for at opnå en aftale. Det tog godt nok fire år, men nu står vi med en ny syv-årig kontrakt med mulighed for forlængelse, siger erhvervsforeningens formand Kim Müller i pressemeddelelsen.

Sæby Flyveplads har omkring 1700 start og landinger årligt, men er godkendt til 3000, så der er mulighed for at øge aktiviteten, der ud over sportsflyvninger også tæller erhvervs- og fritidsflyvninger navnlig til og fra Læsø.