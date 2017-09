Nordjysk hockeyopgør afgjort på straffeslag

FREDERIKSHAVN: Der skulle ekstra tid til for at finde en vinder i sæsonens første nordjyske opgør i Metal Ligaen. Faktisk skulle de to rivaler helt ud i straffeslag, før det blev afgjort. Aalborgenserne vandt 2-1 i Frederikshavn.

Der kom hurtigt blafren i et af målene, da Aalborgs Clay Anderson resolut afrundede en kort White Hawks-dominans i kampens start. Backen satte et hårdt skud fra otte meters afstand ind bag Thomas Lillie og satte dermed kursen mod Aalborg-sejr.

Herefter fik piraterne et klart overtag i første periode, som også endte i flere store chancer. Gang på gang var frederikshavnerne heldige med, at gæsterne ikke udnyttede en løs puck fra hjemmeholdets side til at udbygge føringen.

I anden periode greb Frederikshavn til gengæld overtaget. Flere store muligheder kulminerede, da White Hawks-forward Jens Henrik Tönjum kom alene ind foran Tadeas Galansky i Aalborg-målet.

Men stillingen blev ved lutter nuller for perioden efter stor White Hawks-dominans. Det var på trods af, at Aalborg i anden periodes sidste sekunder havde tre mand i straffeboksen.

Dermed blev det også hjemmeholdet, der tog teten i tredje periodes start. Her fik dog heller ikke udnyttet deres powerplay-position, hvilket varm eget sigende for hele kampen.

Det var paradoksalt nok ikke i powerplay, da Frederikshavns Robert Jekimovs i tæt spil foran Aalborg-målet udlignede med knap tre minutter igen.

I de sidste sekunder kom Aalborg til gengæld i powerplay og pressede på for en sejr i regulær tid. Det skete dog ikke, og rivalerne måtte ud i overtid.

Her skete der dog ikke det store, og dermed skulle der straffesag til. Det afgjorde piraternes Martin Lefebre ude i sudden death efter en masse straffeslag fra begge hold.