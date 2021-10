Nordjysk kommune åbner for flere covid-test efter stigende smitte

SKAGEN:Selvom coronarestriktionerne i landet er udfaset, er der stadig smitte i landet. Det kan de konstatere i Skagen, hvor der lige nu meldes om stigende smitte.

Det meddeler Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

Lige nu går det for stærkt med coronasmitten i Skagen, og det er især ét sted, der er ramt.

- Da vi ved, at smitten i Skagen især sker på virksomheder, glæder det os, at Region Nordjylland har prioriteret, at der er testmuligheder også udenfor arbejdstid med tider både lørdag og søndag. Vi møder en enorm samarbejdsvilje og engagement fra virksomhederne i Skagen, der gør alt, hvad de kan, for at informere deres medarbejderne om muligheden for test. Det vil jeg virkelig gerne kvittere for. Så skal det også være nemt og tilgængeligt, siger borgmester, Birgit S. Hansen.

Derfor bliver der nu udvidet med testmuligheder over de kommende uger.

Det drejer sig om yderligere testdage, hvor skagboerne i et stykke tid har haft to ugentlige muligheder.

Testtiderne til test på Skagen Rådhus er som følger de kommende uger:

<strong id="strong-7629b4f51061c2db7f5e927c33762eaf">Uge 42:</strong>

Onsdag kl. 9.00-12.00

Lørdag kl. 13.30-17.00

Søndag kl. 9.00-16.00

Uge 43

Tirsdag kl 8.30-13.00

Onsdag kl. 9.00-12.00

Lørdag kl. 13.30-17.00

Søndag kl. 8.30-13.00

Kommunen er i løbende dialog med Region Nordjylland om mulighederne for test efter uge 43.