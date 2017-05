Nordjysk kommune topper med blå flag

NORDJYLLAND: Frederikshavn Kommune er den kommune i landet, der har flest blå flag på sine strande. I alt har kommunen fået tildelt 12 blå flag strande.

Det er blevet en kendsgerning, efter at Friluftsrådet har været rundt i landet og besigtige strande samt uddele de blå flag.

De 12 strande er: Kandestederne, Gammel Skagen, Sønderstrand, Damstederne, Bunken, Aalbæk, Bratten, Strandby Nordstrand, Palmestranden Frederikshavn, Hedebo, Sæby Nordstrand og Lyngså Strand.

Vesthimmerland Kommune har fået fire blå flag - Løgstør Friluftsbad, Rønbjerg, Ertebølle og Hvalpsund Strand. - mens Mors har fået to strande godkendt til det blå flag - nemlig Østerstrand og Sundby Strand.

Tre kommuner ikke med

Derimod er der ikke tildelt blå flag til en eneste strand langs vestkysten i Thisted, Jammerbugt eller Hjørring kommuner.

De tre kommuner er ikke med i Friluftsrådets ordning, men har i stedet lavet deres egen ordning med et hvidt flag, der har samme sigte for deres strande, som Friluftsrådets blå flag.

På andenpladsen over blå flag kommer Lolland Kommune og Aabenraa Kommune, som begge har 11 strande med det Blå Flag, skriver Friluftsrådet i en pressemeddelelse.

Du kan se et kort med samtlige blå flag strande her:

Også en enkelt nordjysk havn har fået et blåt flag. Det er Sillerslev Havn på Mors.

Færre havneflag

Den internationale Blå Flag jury har i år godkendt, at Friluftsrådet kan dele det Blå Flag ud til 227 strande og 29 lystbådehavne, der lever op til kravene om miljøhensyn, faciliteter og badesikkerhed, som der blandt andet skal til for at få det Blå Flag, fortæller friluftsrådet i pressemeddelelsen.

I 2016 blev der uddelt 262 Blå Flag til 224 strande og 38 havne, altså er der i år færre havne, der har ansøgt om flaget.

Både Blå Flag-strande og Blå Flag-lystbådehavne kan byde på andet end redningskranse og toiletfaciliteter. I løbet af sommeren bliver der afholdt mere end 300 aktiviteter, som giver store og små strandgæster indsigt havets dyre- og planteliv, strandens fugle, havnenes miljøindsatser og meget andet.

FAKTA blå flag strande og havne På en Blå Flag strand finder du:

Rent badevand

Livrednings- og førstehjælpsudstyr

Nødtelefon på eller i nærheden af stranden

Livreddere enkelte steder (kun i sommerferien)

Natur- og miljøaktiviteter

Toiletfaciliteter

Affaldsfaciliteter

Informationstavle

På en Blå Flag havn finder du:

Livrednings- og førstehjælpsudstyr

Nødtelefon på havneområdet

Brandbekæmpelsesudstyr

Natur og miljøaktiviteter

Information om miljøforhold og naturområder

Informationstavle

Toiletfaciliteter

Affaldsordning - også for miljøfarligt affald

Oplysning om god miljøpraksis

Smuk kystlinje

- Vi er i Danmark heldige at have en lang og smuk kystlinje, som byder på masser af skønne natur- og friluftsoplevelser. Blå Flag-aktiviteterne giver strandgæsterne ny inspiration til oplevelser langs vandet og skaber forståelse for, hvor vigtigt det er at beskytte naturen, siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

Det Blå Flag kan både tildeles strande og lystbådehavne. Der er dog en central forskel på, hvad man kan forvente af henholdsvis en Blå Flag-strand og en Blå Flag-havn. På strandene er det Blå Flag en garanti for at badevandet er rent - det er ikke tilfældet i lystbådehavnene. Det er nemlig slet ikke tilladt at bade i de danske lystbådehavne. Derimod kan man forvente, at der i Blå Flag-havnene blandt andet er redningsudstyr, toiletfaciliteter og information om miljøforhold.