Nordjysk plejefirma vandt sag om brud på ledelsesretten - og det undrer FOA-boss

NORDJYLLAND:Det nordjyske plejefirma Aktiv Hverdag er ved Arbejdsretten i København blev frifundet for brud på den såkaldte ledelsesret.

I en skriftlig udtalelse siger Aktiv Hverdags indehaver og direktør, Susanne Anesen, sådan her:

- Jeg har ikke haft lyst til at udtale mig før dommen forelå - en dom hvor Arbejdsretten med en fhv. Højesteretsdommer med udvidet formandskab har fastslået, at vi er frifundet for alle de anklagepunkter, der er rejst af de tidligere medarbejdere, og som Nordjyske i øvrigt har bragt ukritisk. Vi er rigtig kede af alle de historier der har været bragt, som vi på ingen måde mener, er et retvisende billede af os og virksomheden. Forhåbentlig kan der nu komme ro på, så vi kan fortsætte det arbejde, som vi løfter for kommunen og byens ældre.

Undren i FOA

Mens der naturligt nok er glæde hos Susanne Anesen, så forholder det sig anderledes i den anden lejr. Hos Mona Striib, forbundsformand i FOA, vækker det stor undren, at Arbejdsretten er kommet frem til den nævnte afgørelse:

- Det kommer virkelig bag på mig efter selv at have hørt de tidligere ansattes beretninger i retten. Hver og en fortalte om dybt uretfærdige forhold og var dybt påvirkede af hele sagen. Det undrer mig virkelig, at virksomheden ikke i nogle af de mange anklagepunkter bliver holdt op på deres ansvar, siger hun i en pressemeddelelse.

Kendelsen fra Arbejdsretten blev afsagt fredag formiddag, og i et resumé af kendelsen hedder det sådan her:

"Arbejdsretten fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at X ApS (Aktiv Hverdag, red.) havde misbrugt ledelsesretten, havde overvåget medarbejderne i strid med "Aftalen om kontrolforanstaltninger" eller havde udvist organisationsfjendtlig adfærd, hvorfor X ApS (Aktiv Hverdag, red.) blev frifundet".

Dermed slipper Aktiv Hverdag for den bod på 250.000 kroner, som formentlig var blevet konsekvensen, hvis virksomheden havde tabt. Nu er det i stedet Fagbevægelsens Hovedorganisation, der må betale 5.000 kroner.

Anklaget af ni ansatte i Arbejdsretten

At der var voldsom utilfredshed med Aktiv Hverdag blandt tidligere medarbejdere kom for alvor til offentlighedens kendskab 30. januar i forbindelse med sagens behandling i Arbejdsretten. Her fandt vidneforklaringerne i sagen sted.

Ni af virksomhedens tidligere ansatte havde sammen med FOA bragte virksomheden under anklage. Det omdiskuterede plejefirma blev blandt andet beskyldt for at have skabt et krænkende arbejdsmiljø - eksempelvis ved at videoovervåge og udspionere sine ansatte.

I forbindelse med retsmødet udtalte Gitte Christensen, formand for social- og sundhedssektoren ved FOA Frederikshavn, sig sådan her til Nordjyske:

- Jeg har intet set, som jeg kan sammenligne med den her sag. Aldrig nogensinde. Det er ekstremt og ondskabsfuldt, hvad medarbejderne har været udsat for - og jeg har næsten ikke ord, der kan beskrive de ting, som folk har oplevet, sagde hun og tilføjede, at flere af FOA-medlemmerne faktisk ikke var i stand til at arbejde mere, efter de havde været hos Aktiv Hverdag.

Udover overvågningen så handlede sagen også om noget så sjældent som organisationsfjendtlig adfærd. Ifølge FOA havde man nemlig modtaget flere henvendelser fra medlemmer, der berettede om, at ledelsen hos "Aktiv Hverdag" talte negativt og nedladende om fagforbundet. FOA mente desuden, at ledelsen hos Aktiv Hverdag indirekte havde opfordret ansøgere og ansatte til at melde sig ud af FOA.

Ikke brud på ledelsesretten

Som nævnt kunne sagen ved Arbejdsretten opdeles i tre hovedpunkter.

Med hensyn til "brud på ledelsesretten" lagde retten ganske vist til grund, at de pågældende medarbejdere havde følt sig krænkede eller pressede - og at de ikke anså arbejdsmiljøet som godt.

Men samtidig blev det tillagt vægt, at størstedelen af oplevelserne lå adskillige år tilbage i tiden - at der ikke i første omgang blev rettet henvendelse til FOA fra medarbejderne - og at medarbejderens forklaringer var baseret på oplevelser hos den enkelte, der ikke blev understøttet af forklaringer fra andre medarbejdere.

Samtidig havde en daværende tillidsrepræsentant ikke registreret sager om misbrug af ledelsesretten - og heller ikke Arbejdstilsynet havde ved sine kontrolbesøg fundet noget at anmærke.

Overvågning okay

Med hensyn til det element i sagen, der handlede om overvågning, så fik Aktiv Hverdag også her medhold.

I forbindelse med to konkrete sager, hvor videoovervågning havde fået konsekvenser for medarbejdere, mente Arbejdsretten, at der måtte lægges til grund, at "begge medarbejdere var bekendt med, at de befandt sig i lokaler med videoovervågning". Og da videokameraerne var opsat på baggrund af nogle tidligere indbrud i virksomheden, så blev det også fastlagt, at overvågningen af medarbejderne var sagligt begrundet.

Og selv om nogle af de ansatte havde forklaret, at overvågningen også blev brugt til at påtale andre ting - eksempelvis rygepauser - så blev det i retten afvist af virksomhedens leder, Susanne Anesen.

Indehaverens mand - som også arbejder i virksomheden - havde fortalt nogle af de ansatte, hvordan han så på videoovervågningen, når han spise aftensmad. Men i Arbejdsretten forklarede han, at det blot var sagt i spøg.

Så heller ikke på det punkt fandt Arbejdsretten bevismæssigt grundlag for at klandre virksomheden.

I kamp mod FOA

På baggrund af sagen står det også klart, at kampen mellem FOA og Aktiv Hverdag efterhånden er indædt.

Aktiv Hverdag var anklaget for "organisationsfjendtlig adfærd" - og det blev da også af Arbejdsretten lagt til grund, at "der i et vist omfang i virksomheden" har været fremsat negative udsagn vedrørende FOA.

Men alligevel kom Arbejdsretten frem til, at der ikke er "et tilstrækkeligt sikkert grundlag" for at fastslå, at Aktiv Hverdag har udvist organisationsfjendtlig adfærd.

Kampen fortsætter

Trods nederlaget i den aktuelle sag, så tyder intet på, at FOA accepterer forholdene hos Aktiv Hverdag.

-Det er helt horribelt, at man som arbejdsgiver vil behandle sine ansatte på den måde. Der er tale om et firma, som nærmest systematisk har snydt medarbejderne for løn og pension og drevet rovdrift på dem. Når de så har sagt fra eller bukket under for presset, er de enten blevet fyret eller udsat for grov mistillid og udspionering på deres privatadresse, siger forbundsformand i FOA, Mona Striib.

Hun understreger, at sager som den mod Aktiv Hverdag er svære at vinde. For nylig vandt FOA faktisk en tilsvarende sag - men dengang var der skriftlig dokumentation at fremlægge.

I sagen om Aktiv Hverdag var forklaringerne dog mundtlige.

- I denne sag har vi hørt om de mest forfærdelige episoder fra ni tidligere ansattes ansættelsesforhold i Aktiv Hverdag. De forklaringer gør indtryk på enhver, der hører dem fortalt, men det har ikke været nok til, at Arbejdsretten har kunnet idømme Aktiv Hverdag en bod, siger Mona Striib.

Andre sager på vej

Som en udløber af sagen har flere tidligere medarbejdere hos Aktiv Hverdag valgt at fortælle Nordjyske om deres oplevelser i virksomheden. Det har kastet lys over en lang række af andre sager i virksomheden.

Eksempelvis er det beskrevet, hvordan Aktiv Hverdag - alene siden 2017 - har måttet efterbetale 2,2 millioner kroner til virksomhedens ansatte.

De ovennævnte sager handler ofte om manglende løn, pension og feriepenge - men der er eksempelvis også uenigheder omkring fratrædelsesgodtgørelse og opsigelsesvarsler.

FOA Frederikshavn har oplyst, at man over de seneste år har registreret med end 300 sager vedrørende Aktiv Hverdag. Og eksempelvis er der lige nu sager for yderligere 26 FOA-medlemmer under opsejling, hvilket kan kan resultere i knap en million kroner i efterbetaling.

Senest har en række af de tidligere medarbejdere så fortalt om, hvordan de mener, at Aktiv Hverdag systematisk har overfaktureret Frederikshavn Kommune - ved simpelthen at tage penge for ydelser, der aldrig er leveret til borgerne.

Aktiv Hverdag leverer hjemmepleje til omkring 1000 borgere i Frederikshavn Kommune - og modtog i 2022 omkring 45 millioner kroner for den ydelse.