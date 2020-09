Nordjysk plejehjem ramt af corona

AALBÆK:Aalbæk Plejecenter er ramt af coronavirus efter en medarbejder er blevet testet positivt. De syv beboere på centret skal nu isoleres, indtil der foreligger i en negativ test.

Det skriver Frederikshavn Kommune i en pressemeddelse.

- Vi tager de nødvendige forholdsregler, så vi kan bremse eventuel smitte bedst muligt. Vi sender både beboere og ansatte, som er nære kontakter til den smittede, i isolation, fortæller Rikke Albrektsen, der er Social- og Sundhedsdirektør i Frederikshavn Kommune.

I dag bliver alle beboere og medarbejdere på plejecentret testet for at sikre sig, at ingen er smittede. Igen i næste uge skal de testes, for at sikre at de er negative, inden plejecentret lukker op igen for besøgene.

Frederikshavn Kommune i "rød"

Frederikshavn Kommune kom tidligere på ugen på Sundhedsstyrelsens radar, da de kom i den røde kategori. Det sker, da virussen er særligt spredt i kommunen.

Da coronavirus er i fremgang i Frederikshavn Kommune, opfordrer Social- og Sundhedsdirektøren også til, at alle borgere i kommunen udviser ekstra påpasselighed.

- Det er lige nu, at vi kan gøre en forskel, hvis vi alle overholder rådende fra Sundhedsstyrelsen. Ellers vil vi se smitten brede sig i Frederikshavn Kommune, hvilket vil have store konsekvenser, siger Rikke Albrektsen.