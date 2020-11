Nordjysk rovfugleekspert raser efter dom: Straf for giftdrab er til grin

TUEN:Det faldt ikke i god jord hos Peter Frank Wenzel, leder af Ørnereservatet i Tuen, da der for knap to uger siden blev fældet dom over en 72-årig mand for et giftdrab på en musvåge.

Det er første gang i Danmark nogensinde.

TV 2 har onsdag fortalt, at manden 13. november ved Retten i Roskilde blev idømt 40 dages betinget fængsel for at have forgiftet den fredede rovfugl med nervegiften carbofuran, der er så kraftigt et giftstof, at en spiseskefuld er nok til at slå 20 børnehavebørn ihjel.

Samtidig valgte retten at lade manden beholde sit jagttegn, som anklagemyndigheden ellers ønskede ham dømt til at miste.

- Det skriger til himlen

Ifølge TV 2 forklarede den 72-årige i retten, at han var irriteret over, at musvågen havde taget flere af de fasaner, han havde ansvaret for at sætte ud til jægere, der betaler for at gå på jagt.

- Strafudmålingen er til grin. Straffen skal være meget hårdere og lægge sig meget mere op af, hvad man gør andre steder i verden, hvor man slår langt hårdere ned på den slags kriminalitet, lyder det fra en vred Peter Frank Wenzel, som i Tuen står i spidsen for et reservat med 80 rovfugle - bl.a. ørne, falke og gribbe - og mange tusinde gæster hvert år.

Han begriber ikke, at den 72-årige fik lov at beholde sit jagttegn.

- Det skriger til himlen, for det, han har gjort, viser jo med al tydelighed, at han ikke forstår jagttegnets betingelser, siger Peter Frank Wenzel.

Det var hans afdøde far, Frank Wenzel, som i sin tid skabte Ørnereservatet, som han stod i spidsen for fra starten i 1980 og frem til sin død i 2015. Frank Wenzel var blandt andet kendt for i en meget ung alder at udgive bogen, "Musvågen", som indtil for 10-15 år siden blev flittigt brugt som undervisningsbog i de danske skoler.

- Man mente, den var forældet, men det kan man jo godt sige, at den er den nok egentlig ikke, for ham den 72-årige er sikkert selv blevet undervist i den, konstaterer Peter Frank Wenzel.

Mange giftdrab

Giftdrabet på musvågen er langt fra det eneste, der er gået ud over danske rovfugle de senere år.

I Nordjylland blev en rød glente fundet død i Tollestrup Mose ved Vrå i maj 2016. Også den døde efter en forgiftning med carbofuran. Godt et år senere blev der fundet fisk, der var smurt ind i carbofuran, i Store Vildmose.

Det fik efterfølgende lokale jægere til at advare mod at spise ænder, der var skudt i området, fordi de kunne have fået giften i sig.

Mistanken var dengang også, at fiskene, der var smurt ind i gift, var lagt ud for at fpå ram på rovfugle, som der er mange af i vildmosen.

Ifølge en opgørelse, som biolog Knud Flensted i Dansk Ornitologisk Forening står bag, har gift de seneste 10 år taget livet af 13 havørne, 12 røde glenter, en kongeørn, 10 musvåger, en duehøg og en hel familie af tårnfalke. De er alle døde efter at være forgiftet med carbofuran, som har været forbudt i EU siden 2008, eller parathion, der har været forbudt siden 2003.

Så sent som i september i år blev en havørnefamilie på Tåsinge ved Svendborg udslettet af carbofuran.

Giftdrab på danske rovfugle GIFTDØD BLANDT ROVFUGLE: I perioden 2010-2020 har der i den danske natur været en lang række tilfælde, hvor carbofuran er påvist og har krævet dødsfald blandt fredede rovfugle. Disse eksempler er fra en liste på i alt 33 giftsager. I april 2010 døde en rød glente af carbofuran ved Trelleborg på Vestsjælland. I juni 2010 gik det ud over to havørne på øen Leammer i Odense Fjord. I marts 2011 døde en havørn ved Bovballe på Langeland af carbofuran. Året efter bukkede en kongeørn under ved Tjele Gods nær Viborg med carbofuran i kroppen. Sommeren 2012 krævede to carbofuran-døde havørne ved Tranekær på Langeland. En rød glente døde af giften ved Køge i oktober 2012. Måneden efter blev nok en rød glente fundet død, det skete ved Frijsenborg Gods i Østjylland. I 2015 døde en hel tårnfalkefamilie på Lolland af carbofuran. I august 2015 blev en havørn hun fundet død ved Marslev på Fyn. Obduceret og påvist død af carbofuran. Rød glente fundet død i Tollestrup Mose ved Vrå i Nordjylland i maj 2016. Død af carbofuran. September 2017. Jægere advares mod at spise nedlagte ænder fra et stort område i Store Vildmose i Vendsyssel, fordi der er fundet udlagte fisk, som er smurt ind i carbofuran. Ænderne kan have fået giften i sig. En ynglemoden havørn findes i januar 2018 på en mark ved Juelsminde, og konstateres to måneder senere død af carbofuran. November 2019: en duehøg og en musvåge findes døde i Gallehus Skov ved Tønder. Begge er døde af carbofuran. I maj 2020 findes en rød glente død på Tåsinge ved Svendborg. Obduktionen afslører, at den er død af carbofuran. I september 2020 findes i samme område en død havørn, og få dage senere endnu tre døde havørne nedenfor rovfuglenes redetræ. Center for Diagnostik, DTU, fastslår, at carbofuran har slået ørnene ihjel. Kilde: www.dof.dk VIS MERE

Ank den dom

Indtil videre er der ingen kendte eksempler på giftdrab på rovfugle i Nordjylland. Men det ganske sjældent, at drabene på rovfuglene når en dansk retssal, som det var tilfældet i Roskilde.

- Vi har længe opfordret til, at myndighederne gik længere ind i efterforskningen og til, at straffene blev skærpet, siger Peter Frank Wenzel, som onsdag aften gik til angreb på dommen på Ørnereservatets Facebook-side.

I dag blev en 72 årig mand fra Roskilde dømt for at forgifte musvåger med Carbofuran. Det er det samme giftstof som er... Slået op af Ørnereservatet iOnsdag den 25. november 2020

Denne musvåge er fotograferet på Farstrup Vildtstation. Musvågen er den mest almindelige rovfugl i den danske natur og betragtes ikke som truet. Musvågens vingefang kan blive op til 1,4 meter, og den kan veje op til 1,4 kilo. Arkivfoto: Lars Pauli

Det opslag har skabt stor opmærksomhed, og Peter Frank Wenzel står da heller ikke alene med sin holdning til dommen over den 72-årige mand for giftdrabet på musvågen.

Claus Lind Christensen, der er formand for for Danmarks Jægerforbund, har også kun hovedrysten til overs for dommen.

- Domsafsigelsen er nedslående på alle tænkelige måder. De komplet uacceptable sager om giftdrab bliver jo aldrig opklaret, og når det så endelig sker, så er straffen nærmest ubetydelig, siger han til TV 2.

Formanden for jægerforbundet opfordrer kraftigt anklagemyndigheden til at anke dommen over den 72-årige.

Det synspunkt støtter Peter Frank Wenzel.

- Den dom er for ringe, og den viser ikke rovfuglene tilpas respekt, lyder det vredt fra lederen af Ørnereservatet.