Nordjysk slagter tager prisen

SKAGEN:Det er ikke længere nok for en slagter at kunne skære en god, saftig bøf ud.

En moderne slagter skal have håndværket på plads og kunne forædle kødet til nye, lækre produkter og samtidig tænke nyt i forhold til den gode fortælling og de grønne og nemme løsninger.

Det har Slagtermester Marie Munch fra Slagter Munch i Skagen bevist, at hun kan, og derfor kunne hun på Fødevaredagen 2022 se sig udråbt som vinder af dette års Slagterpris i kategorien privatslagtere. Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Landbrug & Fødevarer hædrer hvert år branchens bedste slagtere.

- Jeg har ikke turde tro på det før nu. Så lige nu føles det hele ekstra overvældende. Jeg er rørt, for både familie, medarbejdere og min søster Line er et team hos Slagter Munch. Vi får det til at spille som 4. generation. Hvad sagde jeg: Vi kan godt!”, sagde Marie Munch fra Slagter Munch i Skagen, da prisen blev uddelt.

Udover Marie Munch var også Slagter Schmelling i Gilleleje samt RønhaveSlagteren i Sønderborg nomineret til prisen.

Slagterprisen er opdelt i to kategorier: Kategorien for super- og hypermarkeder og kategorien for privatslagtere. I den første kategori vandt Salling Super i Aarhus prisen. Salling Super var i skarp konkurrence med SuperBrugsen i Fensmark samt Meny i Fredericia.