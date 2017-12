Nordjysk ulv fotograferet af vildtkamera

ÅLBÆK: En ulv huserer i det nordjyske og mistænkes for tre angreb på får.

Mandag blev den så fotograferet af et vildtkamera. Det var opsat ved Ålbæk mellem Skagen og Frederikshavn.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det er en ulv. Og eksperter, jeg har talt med, er heller ikke i tvivl, lyder det fra Erik Poulsen. Han er journalist og redaktør af facebooksiden "Her er ulven i Danmark", som registrerer meldinger om ulve i Danmark.

Billedet fra Ålbæk passer ifølge Erik Poulsen fint med, at der har været tre meldinger om ulv ved Skagen i de seneste dage. Desuden blev der sidst i november taget et billede af en ulv i Saltum. Erik Poulsen mener at de to billeder er af samme ulv.

- Det er meget sandsynligt, konstaterer han. Ifølge ham han en ulv vandre 70 kilometer på et døgn, så med hensyn til afstande og tidspunkter kan der meget vel være tale om samme ulv.

Dog undrer Erik Poulsen sig over, at ulven bliver spottet så mange gange i Nordjylland.

- Enten er det en meget lidt sky ulv. Eller også er nordjyder bare gode til at spotte den. Det kan også være, at der er flere ulve, vurderer Erik Poulsen.