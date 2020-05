Nordjysk værtshusejer trodsede forbud: Nu vanker der en bøde

En værtshusejer i Frederikshavn havde onsdag aften svært ved at stoppe festen. Værtshusene skal som en del af genåbningsplanen lukke klokken 00.00, men i Frederikshavn var festen i fuld gang, da Nordjyllands Politi kom forbi 00.50.

- Der sad stadig personer og fik udskænkninger, da patruljen ankom, så vi informerede bestyreren om, at det var tid til at lukke, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi Per Jørgensen til NORDJYSKE.

Værtshuset blev lukket og bestyreren kan nu se frem til en bøde.

- Jeg kan ikke sige præcis, hvor stor den bliver, men det er værtshusejeren og ikke gæsterne, der får bøden, siger Per Jørgensen.

Nordjyllands Politi melder udover episoden i Frederikshavn om en rolig onsdag aften.