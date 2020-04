Nordjysk virksomhed får bøde: Antydede at hvidløg kan kurere coronavirus

FREDERIKSHAVN:Virksomheden Den Tibetanske Hvidløgskur, der har adresse i Frederikshavn, har fået en bøde på 5000 kroner af Fødevarestyrelsen. Det sker efter, at virksomheden på Facebook lavede et opslag, hvor det blev antydet, at hvidløgskuren har en gavnlig effekt på cornavirus.

Facebookopslaget lød:

- Covid-19 har bidt sig fast i Danmark. Styrk dig og din families immunforsvar, så I er bedre rustet mod den slemme virus.

Samtidig fremgår det af Den Tibetanske Hvidløgskurs hjemmeside, at hvidløgskuren har gavnlig virkning på sygdomme som for eksempel hovedpine, overvægt og ledsmerter.

Men i Fødevarestyrelsens kontrolrapport af virksomheden fremgår det, at det ikke er tilladt at markedsføre Den Tibetansk Hvidløgskur med en gavnlig virkning på sygdomme.

- Det er ikke tilladt at anprise en fødevare med egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber, står der i rapporten.

Den Tibetanske Hvidløgskur har derfor fjernet opslaget fra Facebok igen.

Hvidløgskuren er ikke en kur mod corona

Lørdag aften kunne man i Ekstrabladet læse, at Den Tibetanske Hvidløgskur har fået en bøde på 5000 kroner.

Det fik virksomhedens ejer Jeanne Adelsten Truelsen til at skrive et nyt opslag på Facebook, hvor hun forklarer virksomhedens side af sagen.

Hun bekræfter, at Den Tibetanske Hvidløgskur har fået en bøde af Fødevarestyrelsen, men hun understreger samtidig, at hun ikke har solgt hvidløgskuren som en kur mod coronavirus.

- Det, jeg har gjort, er at anbefale folk at spise masser af hvidløg til at styrke deres immunforsvar, da et stærkt immunforsvar alt andet lige gør det vanskeligere for virus og bakterier at trænge igennem. Det ved alle ... det er ikke raketvidenskab, skriver hun i opslaget og fortsætter:

- Og til de, som ikke lige kunne magte at spise store mængder hvidløg eller ikke kunne klare lugten - ja til dem, har jeg naturligvis anbefalet Den Tibetanske Hvidløgskur, som jo udelukkende indeholder de gavnlige svovlstoffer fra bio økologiske hvidløg.

Hun nævner samtidig, at det var forkert at nævne covid-19 i det oprindelige Facebookopslag, og hun undskylder, hvis nogen har læst opslaget som et salg af en coronakur.

