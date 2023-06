Nordjysk virksomhed vil sælge domicil i stor million-handel

FREDERIKSHAVN:Roblon i Frederikshavn, der sælger fiberløsninger til kabelindustrien og energisektoren, er ved at sælge sit domicil på Nordhavnsvej for et større millionbeløb.

Det oplyser virksomheden fredag eftermiddag i en selskabsmeddelelse.

Det er fire år siden, at ledelsen besluttede at forsøge at sælge hovedsædet - dags dato ser det, her fire år senere, nu ud til at lykkedes, idet man har underskrevet en hensigtserklæring med en køber.

Prisen oplyses at være 27 millioner kroner kontant.

Gennemføres salget, som er betinget af købers opnåelse af miljøgodkendelse og et par andre forhold, vil selskabets resultat før skat blive påvirket positivt i niveauet 17,5 millioner kroner. Desuden vil et salg af bygningsdomicil medføre en likviditetsforbedring i niveauet 25-26 millioner kroner, oplyses det i meddelelsen.

Koncernens danske aktiviteter vil efter et frasalg blive samlet på Roblons faciliteter i Gærum, hvor produktionen og en række administrative funktioner allerede befinder sig.

Selv om der vil være omkostninger forbundet med flytningen til Fabriksvej i Gærum, så vil netto-likviditeten ved salg af domicilbygning og omkostninger og investeringer ved flytning af medarbejdere vil dog være positiv, påpeges det endvidere.