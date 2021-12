Bøderegn til nordjyske diskoteker for hemmelige aftaler

NORDJYLLAND:Fire nordjyske diskoteker er med i den pulje på 18 diskoteker og deres fælles indkøbsselskab NOX Network, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har idømt bøder på op til 278.000 kroner for karteldannelse.

Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

De fire nordjyske diskoteker, der har er med i puljen, er Buddy Holly i Skagen, Buddy Holly i Hobro, Crazy Daisy i Fjerritslev og Crazy Daisy i Aars.

De mange diskoteker har haft indbyrdes aftaler om ikke at åbne filialer i hinandens byer eller inden for en radius af 20 kilometer fra hinanden. Nogle af aftalerne har stået på i over 15 år.

- Diskotekerne og deres indkøbsselskab havde en aftale om ikke at åbne diskoteker i hinandens byer. Det er en meget grov overtrædelse af konkurrenceloven, da kartelaftaler skader forbrugerne, siger formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, i pressemeddelelsen.

Indkøbsselskabet NOX Network, der er tildelt en bøde på 62.000 kroner, og de 18 diskoteker har alle erkendt lovovertrædelsen.

Overtrædelserne har fundet sted i perioder fra knap to år og op til omkring 16 år. Bøderne er på mellem 28.000 kroner og 278.000 kroner.

For Buddy Holly i Skagen gælder, at de har været en del af den indbyrdes aftale om ikke at åbne diskoteker i nærheden af de andre i netværket i omkring 16 år. Her er bøden fastsat til 28.000 kroner.

Bøden til Buddy Holly i Hobro er blevet fastsat til 44.000 kroner for at have begået samme forseelse som navnebroderen i Skagen - men dog kun i perioden fra april 2018 til marts 2020.

De to Crazy Daisy diskoteker i Aars og Fjerritslev er via andre selskaber begge ejet af selskabet Eiskjær Invest Aps, og dette firma er blevet idømt en bøde på 80.000 kroner for samme forseelse som de to Buddy Holly diskoteker.

For diskoteket i Aars' vedkommende har aftalen været indgået i omtrent 16 år, mens det for Crazy Daisy i Fjerritslevs vedkommende har stået på i knap syv år.

Bøderne er forholdsvis lave sammenlignet med bøder for lignende overtrædelser, skriver styrelsen. Det skyldes, at de maksimalt kan udgøre 10 procent af virksomhedens samlede omsætning i foregående år.

Det er derfor omsætningen i 2020, der er udgangspunktet for bødeniveauet. Og netop i 2020 måtte mange diskoteker holde lukket på grund af covid-19.

Og så har det været en formildende omstændighed, at alle virksomheder selv har medvirket til at få opklaret sagerne.

Indtil videre er der tale om 18 selskaber, der har accepteret bøderne, men styrelsen skriver, at sagen omfatter yderligere diskoteker. Flere af disse sager er dog ikke blevet afsluttet endnu.

Det er første gang, at Konkurrencerådet selv udsteder bødeforlæg, fremgår det af pressemeddelelsen. Det kan lade sig gøre efter en lovændring, der trådte i kraft 4. marts i år, med hvilken der medfulgte et nyt civilt bødesystem. Det har givet muligheden for at udstede bøder samt for at indbringe sager for en domstol.