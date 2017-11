Nordjyske Falck-stationer til salg

NORDJYLLAND: Falck vil sælge stationer flere steder i Nordjylland. Det skyldes, at flere stationer i regionen ikke længere passer til Falcks behov.

- Vi har stationer, hvor der simpelthen er for meget plads. Vi har ikke lige så mange køretøjer, som vi har haft. Det skyldes blandt andet, at nogle af dem kan klare mere end én opgave. Nogle køretøjer er også blevet mindre, og så er de nuværende stationer for dyre at have i drift, forklarer Diana Sørensen, regionsdirektør for Falck i Nordjylland.

Foreløbig har Falck sat stationen i Frederikshavn til salg, og der er planer om, at det samme skal ske i Hadsund og Løgstør, hvor Falck afventer seriøse bud.

I Thisted er planen, at Falck-stationen skal flyttes. I stedet skal der etableres et bofællesskab i den gamle station. Det er Thisted Kommune i gang med at forhandle om.