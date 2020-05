Nordjyske hospitaler havde styr på kræfttjek

NORDJYLLAND:To nordjyske hospitaler er lige så gode som landets øvrige sygehuse til at opdage kræfttilfælde hos patienter med blod i afføringen.

Det fastslår en uvildig undersøgelse fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP), som har analyseret data for 2600 nordjyder, som Region Nordjylland i april 2019 inviterede til en ny screening for tarmkræft.

Baggrunden var, at regionen var bekymret for, om kvaliteten af disse borgeres kikkertundersøgelser for tarmkræft var i orden, efter at de var blevet screenet på Aalborg Universitetshospital, Thisted, og Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn.

Tal fra Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase viste nemlig dengang, at der blev fundet 1,6 procent færre tilfælde af kræft eller forstadier til kræft hos patienter, der i 2017 blev undersøgt på sygehuset i Frederikshavn. For sygehuset i Thisted lå antallet cirka to procent under landsgennemsnittet. Patienterne var blevet sendt til undersøgelse, fordi de havde blod i den afføring, som de fik tjekket i forbindelse med et landsdækkende tilbud om screening for tarmkræft.

Den uvildige analyse fra RKKP viser nu, at 68 procent af de 2600 nordjyder sagde ja tak til en ny screening, Af dem havde 20 procent blod i afføringen, hvorefter de blev indkaldt til en kikkertundersøgelse. Blandt de rescreenede patienter blev der fundet ni kræfttilfælde - svarende til 0,5 procent af de 2600 patienter.

Reagerede på bekymring

At det overhovedet kom så langt som til en uvildig undersøgelse skyldes, at Region Nordjylland tidligt i 2019 reagerede på en bekymring over, at Aalborg Universitetshospital, Thisted og Regionshospital Nordjylland, Frederikshavn udførte kikkertundersøgelser for tarmkræft, der lå under landsgennemsnittet i forhold til fund af tarmkræft og forstadier til kræft.

Det viste en årsrapport fra Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase (DTS) for 2017.

Thomas Larsen, lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland, er tilfreds med resultatet af deb uvildige undersøgelse. Arkivfoto

- Vi var bekymret for, om vi havde overset tarmkræft eller forstadier til kræft de to steder. Derfor efteruddannede vi vores læger, og besluttede samtidig at få en uvildig instans til efterfølgende at analysere vores data for den genundersøgte gruppe, siger lægefaglig direktør Thomas Larsen, Regionshospital Nordjylland, i en pressemeddelelse.

RKKP bekræfter i deres analyse, at der blev fundet færret kræfttilfælde og forstadier hertil på de tre nordjyske hospitaler end landsgennemsnittet, og at det derfor var rigtigt at undersøge de 2600 borgere igen.

Til gengæld er der ifølge analysen ikke en finger at sætte på kvaliteten af undersøgelserne på de nordjyske hospitaler. Derimod viser analysen, at overlevelsen for kræft efter fem år ikke var signifikant forskellig mellem Frederikshavn, Thisted og Aalborg.

- Jeg er godt tilfreds med, at vi har undersøgt sagen nøje, og har fået en god viden, så vi nu med ro i maven kan afslutte sagen, siger Thomas Larsen i pressemeddelelsen.

32 pct. sagde nej til ny screening

Der kan være flere forklaringer på, at der er færre fund af tarmkræft og forstadier til tarmkræft i Frederikshavn og Thisted.

- Vi ved f.eks. ikke, om forklaringen kan være, at der er færre, der har haft tarmkræft i Frederikshavn og i Thisted i perioden. Vi ved, at 32 procent af de 2600, vi inviterede til en ny screening for tarmkræft, ikke har taget imod invitationen fra os. Om der blandt de 32 procent er blevet overset kræft, kan vi derfor ikke vide.

- Vi har flere gange opfordret disse borgere til at indsende en ny afføringsprøve, men de har valgt ikke at tage imod vores opfordring. Fra starten af tarmkræftscreeningssagen besluttede vi at tilbyde borgerne at komme ind til undersøgelse hvert andet år fremfor hvert ottende år, som de almindeligvis skulle, forklarer direktør Thomas Larsen.

Region Nordjylland følger fortsat udviklingen inden for tarmkræftscreening nøje og vil fremadrettet have fokus på det.