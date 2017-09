Nordjyske søstre årets ildsjæle

FREDERIKSHAVN: Årets Ildsjæle blev traditionen tro kåret, da den folkekirkelige organisation Danmission 2.-3. september holdt repræsentantskabsmøde. 8.000 engagerede må siges at være et bredt felt. Men der er mange gode argumenter for, at valget faldt på søstrene Benedikte Kühle og Hanne Holm fra hhv. Frederikshavn og Vodskov, som Ålborg Stift havde indstillet til prisen.

"Kan man arve et engagement?" spurgte Danmissions formand, biskop i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller retorisk i sin pristale. For ja, det kan man. Og det er dette års ildsjæle levende eksempler på.

Om sine gode gener fortæller Hanne Holm, at hun og hendes søster voksede op med forældre, der lagde en stor del af deres tid og kræfter i Danmission, dengang DMS, med hvem de også rejste til Indien flere gange.

Bringer lys

I det nordjyske er Hanne Holm hende, hos hvem sælgerne af Danmission Lys kommer, når de behøver nye forsyninger af genbrugslys, en god middag og historier om Danmissons arbejde ude i verden.

- Vodskov Kirkes engagement i Danmission bygger på dine gode ideer - ideer, der myldrer frem. For hvorfor ikke sælge små poser med frø, når man samler ind til landbrugsprojektet Mayaja eller lave gospelworkshop, hvor både deltagerbetalingen og entreen til koncerten går til Danmission, lød det i formandens pristale til Hanne Holm.

Libanon-rejse

Lillesøster Benedikte Kühle, den 65-årige fysioterapeut fra Frederikshavn, fik også overrakt roser fra Peter Fischer-Møller. I mange år har hun været engageret i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg i Aalborg Stift, hvor hun sørger for, at Danmission altid bliver nævnt. Til november rejser 18 præster og menighedsrådsmedlemmer fra stiftet til Libanon med Danmission. En rejse, som hun er primus motor for.

- Motor har du også altid været, når Abildgård Kirke samler ind til venskabsmenigheder i Cambodja og Tanzania, og det forlyder, at bordplanen ved din 60 års-fødselsdag var lavet, så gæsterne kunne komme i gang med et flerårigt arbejde for at støtte Igabiro landbrugsskole i Tanzania, sagde Peter Fischer-Møller.

De ydmyge søstre

Fra scenen lørdag aften, hvor søstrene tog taknemmeligt imod buketter, ville Hanne Holm gerne lige komme med en opfordring til repræsentantskabet - gøre lidt reklame på ydmyg, jysk manér:

- Det er i alle henseender ufortjent, at jeg skal have den her flotte pris, sagde hun og fortsatte:

- Så for, at den kan blive fortjent, har jeg taget lidt med, jeg kan sælge. Nemlig nogle postkort, som vores præst har malet, og som menighedsrådet har betalt trykning af. Hvis I nu køber nogle af dem, kan det være, at jeg næsten har fortjent prisen. Indtægterne går i hvert fald ubeskåret til Danmissions Fremtidsbørn.

De jyske søstre forlod scenen på samme måde som de ankom. Til klapsalver.