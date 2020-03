Alle Superligakampe afvikles uden tilskuere: Andre nordjyske kulturarrangementer kan være i fare

NORDJYLLAND:Fredag middag afholdt Regeringen pressemøde vedrørende carona-situationen, og herfra er anbefalingen, at arrangementer med over 1000 deltagere aflyses.

Danmarks Idrætsforbund har udmeldt, at man opfordrer til, at alle aflyser arrangementerne.

Divisionsforeningen i fodbold oplyser, at alle rundens kampe i Superligaen og 1. division afvikles som planlagt men uden tilskuere.

Det betyder, at AaBs hjemmekamp på søndag kl. 14.00 mod Lyngby bliver uden tilskuere. Det samme gælder Hobro IKs kamp mod Esbjerg søndag kl. 12.00

Fredag aften spiller Frederikshavn White Hawks på hjemmebane mod Sønderjyske.

- Vi afventer en udmelding fra Danmarks Ishockey Union, men min holdning er, at vi skal gennemføre og så tage beslutningen i morgen. Coronavirussen skal selvfølgelig tages alvorlig, men det er et stort setup, der er i forbindelse med kampene, siger direktør Henrik Andersen fra White Wawks.

Lørdag aften spiller Aalborg Håndbold mod Skjern på hjemmebane. Klubben er i øjeblikket ved at danne sig et overblik over situationen.

- Jeg kan ikke sige noget om, hvad vi gør endnu. Senere lægger vi en udmelding ud på vores hjemmeside, siger kommunikationsansvarlig, Jacob Flintholm.

Aalborg Kongres og Kultur Center er som mange andre ved at danne sig et overblik over situationen. Det fortæller adm. direktør, Nicolaj Holm til NORDJYSKE, da vi fanger ham over telefonen.

-Jeg er på vej ind i security i en lufthavn i London, så jeg kan ikke sige så meget lige nu. Vi skal nok snarest melde ud, siger han.

P3 Guld afvikles som planlagt i Musikkens Hus i Aalborg lørdag 28. marts, men det bliver uden publikum. Det oplyser P3 på Facebook.

Hvis du er arrangør af et nordjysk arrangement, som er blevet aflyst pga. myndighedernes opfordring er du meget velkommen til at maile til NORDJYSKE Medier på online@nordjyske.dk.