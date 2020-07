Norsk familie fik barsk start på ferien

SKAGEN:En norsk familie på fem - far, mor og tre mindre børn - fik natten til fredag en noget anderledes ankomst til Skagen i deres 42 fods sejlbåd "Hytta Vaar", end de nok havde regnet med.

Undervejs på turen fra Kristiansand - med familiefaderen ved roret på den 13 meter lange og fire meter brede sejlbåd - blev moderen og de tre børn revet ud af deres søvn 18 sømil nordøst for toppen af Danmark, da familiens lystbåd kolliderede med et indtil videre ukendt handelsskib kort efter kl. 02.30.

Alarmen indløb 02.33, og Skagen Redningsstation sendte to både afsted. Efter godt en halv time var den hurtigste af redningsstationens to motorbåde fremme.

Den knækkede mast på "Hytta Vaar" blev skåret fri af wirerne og sænket, men bommen fik liv at blive om bord. Foto: Skagen Redningsstation

- Da der blev kaldt mayday, var der en anden båd, som lå tæt på siden dem, indtil redningsbåden kom, fortæller Michael Pedersen, leder af redningsstationen i Skagen. Ifølge ham mødte hans folk en norsk familie, som tog kollisionen overraskende roligt. Trods en knækket mast og tydelige skader på skroget.

- Der var ingen panik om bord. Slet ikke, fortæller Michael Pedersen.

Kl. 8 fredag morgen kom den norske sejlbåd til Skagen - bugseret af redningsfartøjet FRB 08. Foto: Skagen Redningsstation

To af hans folk sprang om bord på den norske båd, der havde værktøj med, så den ødelagte mast kunne skæres fri og sendes til bunds. Derefter kom den norske familie over på redningsbåden "Lars Kruse", som sejlede ind til Skagen, mens den noget mindre redningsbåd FRB 08 bugserede lystsejleren ind til Skagen, hvor de ankom ca. kl. 8 i morges efter en dramatisk nat og et møde med et langt større skib, som let kunne være endt anderledes alvorligt.

- De har været heldige. Selvfølgelig har de det, fastslår Michael Pedersen.

5







Galleri - Tryk og se alle billederne.

Nu venter der efterforskningsarbejde fra politiet og Søfartsstyrelsen, som skal forsøge at finde ud, hvad det var for et skib, der kolliderede med den norske lystbåd. Det civile handelsskib fortsatte ufortrødent efter kollisionen, men har efterladt spor i form af rester af maling på den norske båd.

- De skal nok finde det. Det tror jeg, siger Michael Pedersen.