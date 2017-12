Norskov-politistation rives ned

FREDERIKSHAVN: Torsdag rullede sidste afsnit af tv-serien Norskov over skærmen. Sideløbende med, at TV2 har vist seks nye afsnit i serien er Norskovs politistation under forvandling til murbrokker, der ender som vejfyld.

Norskovs politistation er det gamle lærerværelse på den nedlagte Munkebakkeskolen i Frederikshavn.

Størstedelen af skolen blev nedrevet i 2016, men et par fløje med aula, administration, lærerværelse og klasselokaler blev stående for at være til rådighed for SF Films optagelse af nye afsnit om livet i den let genkendelige havneby - på trods af, at TV2 på det tidspunkt havde besluttet at stoppe serien efter første sæson.

Men med støtte fra bl. a. Frederikshavn Kommune og lokale sponsorer lykkedes det at genoplive serien om den skyldplagede politimand Tom Noack, den rodløse Oliver og den betændte entreprenør Casper Bondesen.

En del af kommunens medspil bestod i at udsætte nedrivningen af den del af Munkebakkeskolen, som havde tjent både som kulisse for Norskovs politistation, som systue til produktion af kostumer og til opbevaring af rekvisitter.

Men nu forsvinder den sidste del af skolen.

- Den har stået tilbage som lidt af en øjebæ, siger Tom Jensen, projektleder i kommunens ejendomssektion.

Nedrivningen kommer til gå stærkt. Den skal være helt afsluttet inden nytår.

