Nu advarer cheferne mod flere nedskæringer

Stop nedskæringer på børn og unge og luk de små, dyre institutioner, lyder chefernes råd

FREDERIKSHAVN: Stop nedskæringerne på børneområdet og luk nogle af de små og dyre institutioner i kommunen.

Så klar lyder opfordringen nu fra kommunens egne direktører og chefer inden for børne- og skoleområdet.

I en usædvanlig skarp udtalelse til børne- og ungdomsudvalget (B&U) advarer cheferne mod fortsatte nedskæringer, som der er lagt op til.

Arbejdsmiljø under pres

Direktørerne udtrykker generel bekymring for, at de nu endnu engang sidder med et budget, hvor de skal finde besparelser på børneområdet, samtidig med at de skal have fokus på den tidlige indsats og kvalitet i dagtilbud og skole.

"Vi kan ikke blive ved med at skære på området og samtidig opretholde den høje kvalitet, vi gerne vil have på børneområdet. Med de foreslåede besparelser i ressourcetildelingen på skoleområdet, vil vi være tæt på minimumsbestemmelserne i lovgivningen", hedder det i udtalelsen fra direktørerne i arbejdsmarked, ungdomsskole, klubber og SSP, børn og skole og familie-området.

Alle områder skal spare 1 procent i næste års budget, og et af forslagene går på at lade børn starte i børnehave, allerede når de er 2 år og 10 måneder.

Det advarer direktørerne imod og forudser, at det vil betyde større krav til personalet, dårligere arbejdsmiljø og mere nedslidning af personalet.

- Se bort fra at det er valgår...

Lukning af små institutioner er en politisk varm kartoffel, men direktørerne opfordrer politikerne til ikke at lade sig påvirke af, at det i år er valgår - og lukke nogle af de små enheder.

"Der er nogle af institutionerne, der har så få medarbejdere, at de har problemer med at dække åbningstider med mere ved for eksempel sygdom", skriver direktørerne, der dog medgiver, at der kan være en udfordring for de ressourcesvage forældre, der bor i de områder, hvor der lukkes enheder.

I stedet bør man investere i tidlig indsats gennem ansættelse af mere fagpersonale. Erfaringer fra andre kommuner viser, at sådanne investeringer kan forebygge at færre børn og familier kommer i dyre foranstaltninger.

Smertegrænsen nået

Et enigt B&U valgte på sit møde torsdag at der ikke skal spares mere på skole og dagtilbud. Udvalget finder det urealistisk at finde besparelsen.

- Smertegrænsen er for længst overskredet. Vi skal finde 5,1 millioner, og heldigvis er alle partier i B&U enige om, at det er urealistisk, siger formand Christina Lykke Eriksen (SF).

DF’s Lars Oldager vil ikke være med til at lukke små institutioner i oplandet. Til gengæld ønsker DF en redegørelse over kommunens udgifter til flygtninge-, indvandrer- og asylområdet.

"Med kommunens økonomi må alle områder holde for. Også selv om det er det mere følsomme flygtninge-, indvandrerområde", skriver DF i en pressemeddelelse.

Den kobling lægger Christina Lykke Eriksen afstand til.

- Det er mennesker, det handler om. Vi skal ikke ud og udpege nogen som syndebukke, men må løse problemerne i fællesskab, siger Christina Lykke Eriksen.