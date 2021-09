Nu begynder Eddie-sagen ved retten: To svenske mænd tiltalt for grufuldt drab

ELLING:Anklageskriftet mod de to svenske mænd, der er tiltalt for drabet på Eddie Karl-Johan Christensen, er uhyggelig læsning.

Om aftenen 9. maj 2020 blev Eddie Karl-Johan Christensen skudt og brændt på et bål på en landejendom på Rendborgvej nord for Elling. Efterfølgende blev resterne af hans lig fragtet til havnen i Frederikshavn i to olietønder.

Drabet på Eddie er ikke kun bestialsk og afstumpet - det er også mystisk.

Dels var det ikke første gang, at nogen ville Eddie til livs. I 2016 var han udsat for et voldsomt drabsforsøg. Dels er de to mænd, der er tiltalt for drabet, på ingen måde arketypiske kriminelle. Umiddelbart er det helt almindelige borgere, der levede et stille liv i Østvendsyssel.

De to tiltalte mænd er svenske statsborgere. Den ene er en 53-årige mand. Han er tidligere søkaptajn og har nu sit eget firma, der beskæftiger sig med reparation af skibe i både Danmark og Sverige. Han ejer ejendommen på Rendborgvej, hvor han også bor, og hvor Eddie Karl-Johan Christensen havde fået lov til at bo i en campingvogn.

I huset boede også den anden tiltalte, en 46-årig svensk mand, sammen med sin engelske kone og deres dengang otte-årige søn. Ægteparret fremstår som en velfungerende familie, der gik op i spiritualitet og vegansk livsstil.

Et liv, der er langt fra de voldsomme hændelser, der fandt sted 9. maj.

Indtil videre har der været lukket omkring efterforskningen af sagen, og derfor er der to helt centrale spørgsmål, der mangler at blive besvaret:

Hvad førte til det voldsomme drab? Og hvorfor skulle Eddie dø?

Umiddelbart mangler der et åbenlyst og klart motiv - men det kan retssagen mod de to mænd måske kaste lys over. Udover at retssagen løfter sløret for politiets efterforskning, får offentligheden også at høre, hvad de to tiltalte forklarer.

Sagen begynder tirsdag ved Retten i Hjørring, og de første to dage er afsat til forklaringer fra de to svenske mænd.

Eddie var bange lige inden drab

Det var omkring klokken 22 lørdag aften inden drabet, at 39-årige Eddie ringede til sin mor og fortalte, at han var bange for noget. De aftalte, at han skulle komme hjem til moren og overnatte.

Men det gjorde han aldrig.

Mandag kontaktede moren politiet, og tirsdag blev Eddie efterlyst. På baggrund af afhøringer og fundet af Eddies forladte bil på Rimmen Station nord for Nielstrup endte politiet med at ransage ejendommen på Rendborgvej.

Og så stod det hurtigt klart, at der var sket en forbrydelse.

Eddies hund, Rocco, blev også fundet skudt og begravet på ejendommen. Ifølge anklageskriftet er det sket dagen efter drabet på Eddie.

Det svensk/engelske ægtepar blev anholdt på stedet. Men på det tidspunkt var den anden tiltalte, den 53-årige svenske mand, forsvundet. Det viste sig, at han var taget til Sverige, men han kom frivilligt tilbage til Frederikshavn, da han blev efterlyst.

Alle tre blev i første omgang varetægtsfængslet og sigtet for drabet på Eddie, men kvinden er senere blevet løsladt og alle sigtelser mod hende er droppet.

Årsag til drabsforsøg stadig uklart

Drabet vakte straks opsigt - både på grund af voldsomheden og på grund af Eddies fortid.

I 2016 blev han udsat for et voldsomt drabsforsøg - også på en landejendom ved Elling - hvor to mænd forsøgte at slå ham ihjel efter et drikkelag.

Det var natten til 24. oktober 2016 hvor Eddie afsluttede en bytur med sin svigerinde med at besøge en ven i Elling.

Men noget gik hurtigt helt galt, og besøget udviklede sig i stedet voldsomt. Eddie blev overfaldet og fik livsfarligt kraniebrud efter at være blevet slået med en gaffelnøgle, og han blev også stukket i maven med et ukendt våben. Herefter blev han overhældt med benzin og smidt ind bagi sin egen varebil.

Eddies liv blev formentlig reddet, fordi hans overfaldsmænd var berusede og kørte galt i krydset mellem Skagensvej og Tuenvej i Elling.

De to overfaldsmænd, der dengang var 49 og 41 år, blev senere idømt henholdsvis syv år og seks et halvt års fængsel for drabsforsøget.

Sagen om drabsforsøget på Eddie var også omgivet af mange spørgsmål, der aldrig blev besvaret. Her manglede der også et klart motiv for, hvorfor de to mænd forsøgte at dræbe Eddie.

Eddie forklarede selv, at han bare blev overfaldet ud af det blå, mens de dømte mænd forklarede, at Eddie havde angrebet dem.

Og Eddie var ikke en person, man skulle lægge sig ud med - især ikke, når han havde fået noget at drikke. Det forklarede mændene dengang i retten. De sagde: "Han er en flink fyr, men ondskabsfuld, når han får noget at drikke."

Samme beskrivelse af Eddie lyder, når man spørger gæsterne på hans stamværtshus i Skagen, hvor han kommer fra.

Levede i frygt

Men Eddie var samtidig også bange i årene efter drabsforsøget. Og det var ikke uden grund.

Under retssagen mod de to overfaldsmænd kom det nemlig frem, at politiet havde kontaktet Eddies forsvarsadvokat for at advare Eddie om, at nogen var ude efter ham. Politiet opfordrede ligefrem Eddie til at forlade Nordjylland.

Det gjorde han også senere, men først endte han selv i fængsel.

Han anskaffede sig nemlig en pistol, som han gemte i sofaen i sin lejlighed. Han forklarede selv, at det var for at kunne beskytte sig selv mod dem, der var ude efter ham.

I 2017 blev han idømt to et halvt års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse.

Politiet har dog slået fast, at der ikke er nogen som helst forbindelse mellem første drabsforsøg og drabet på Eddie Karl-Johan Christensen.

Men hvordan kan samme mand blive udsat for så voldsomme ting to gange inden for kort tid?

Det er det, retssagen måske kaster lys over.

Der er afsat otte dage til retssagen, der starter 7. september. Der forventes at falde dom 4. oktober.