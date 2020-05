Nu er der hjælp på vej: Fyrede får penge fra pulje

FREDERIKSHAVN:Snart får mekanikere, industriteknikere og andre tidligere medarbejdere fra den nyligt lukkede ammunitionsfabrik Denex i Elling mulighed for opkvalificering.

Frederikshavn Kommune har fået en bevilling fra den såkaldte varslingspulje. Pengene skal bruges på at hjælpe de cirka 60 afskedigede Denex-folk videre i nyt job.

- Denex var en stor produktionsvirksomhed, så det har væsentlig betydning for vores lokale arbejdsmarked, at de ansatte kommer de rigtige steder hen. Med støtte fra varslingspuljen kan vi sikre, at de bliver opkvalificeret eller omskolet, så de bliver et godt match til andre lokale virksomheder, siger John Karlsson, der er formand for arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune modtager i første omgang 750.000 kroner fra varslingspuljen, der administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Hvis det bliver nødvendigt, er der mulighed for at søge en ekstra bevilling.

Med puljen i ryggen har Jobcenter Frederikshavn mulighed for at bevillige jobsøgningsforløb og op til otte ugers opkvalificeringskurser.

Opkvalificeringen sker i samarbejde med fagforeninger og uddannelsesinstitutioner – når de sidstnævnte genåbner.

De tidligere Denex-ansatte skal være meldt ledige for at kunne få bevilliget kurser.