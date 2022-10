Nu er russisk slæbebåd sejlet videre

LÆSØ:I godt halvanden uge har den russiske slæbebåd "Nina Sokolova" vakt opsigt i farvandet nord for Læsø.

Båden har ligget for anker på cirka samme position, cirka 35 kilometer stik øst for Ålbæk.

Det står ikke klart, hvilken opgave besætningen på "Nina Sokolova" har haft i Kattegat, men onsdag aften ved 21-tiden forlod skibet området og befinder sig her torsdag morgen ud for Gilleleje i Nordsjælland med kurs mod Øresund. Det viser et kig på Vesselfinder.com

Den russiske slæbebåd var ikke alene om at befinde sig i farvandet nord for Læsø.

Yderligere to russiske fregatter lå et stykke tid i området. Alle tre skibe lå i venteposition, men hvad skibene ventede på, kunne Forsvarskommandoen ikke oplyse, da spørgsmålet blev stillet for en uges tid siden.

Sidste weekend sejlede de russiske krigsskibe videre og efterlod "Nina Sokolova" alene tilbage nord for Læsø.

Forsvarskommandoen ville søndag ikke sige, om de vidste, hvor de to fregatter var på vej hen.

- Det siger vi ikke noget om lige nu. Men nej, de er ikke i nærområdet, lød det kryptisk.

Når fokus har været rettet mod "Nina Sokolova" og positionen nord for Læsø, skal årsagen findes i den spændte situation, der opstod efter sabotagen mod de to gaskabler tæt på Bornholm i Østersøen, Nordstream 1 og 2.

I farvandet nord for Læsø ligger der også vigtige el- og datakabler, som er værd at holde øje med.

Nord for Læsø går eksempelvis datakablet GlobalConnect 2, ligesom der også ligger et elkabel i området omkring Læsø, der forbinder Jylland med Sverige.

Det er altså uvist, hvorfor "Nina Sokolova" befandt sig ved Læsø, men slæbebåden lå - som de to fregatter - i internationalt farvand, og det er ikke ulovligt og heller ikke unormalt, at russiske forsvarsskibe ligger tæt på Danmark.