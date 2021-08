Nu går is-sæsonen for alvor i gang i Frederikshavn

ISHOCKEY:Efter mange ugers slidsom sommertræning væk fra White Hawks-spillernes elskede is, var der mandag endelig blevet tid til sæsonens første træning med is under de savnede skøjter.

Da træningen var overstået var det en yderst tilfreds Christopher Frederiksen, der kunne gøre status over det længe ventede gensyn med den kolde overflade.

- Det var fantastisk at komme tilbage på isen. Der er ikke noget som den første træning på is efter en lang sommer udenfor isen, siger Christopher Frederiksen.

Alle ishockeyspillere har en enorm disciplin, når det gælder sommertræningen udenfor isen. Den er alt andet end sjov, men den er et must.

- Det er ikke så sjovt at have sommertræningen, men vi ved, at det er noget, vi skal klare for at kunne være klar til at gå på is igen, og så er det bare skønt at være tilbage. Man skal jo lige vænne sig til det hele igen, men det går meget hurtigt, siger klubmanden.

For Frederikshavn White Hawks gør det sig i denne sæsonoptakt gældende, at man har mange gengangere fra forrige sæson, hvilket måske kan spare træner Jari Pasanen for et par ugers taktisk implementering.

- Der kan helt sikkert være noget at hente der for os. Når vi har så mange, der kender systemet i forvejen, tror jeg godt, at det kan spare os et par ugers taktisk træning, som vi under andre omstændigheder ville være nødt til at have for at spille holdet ordenligt sammen. Vi skal stadig spille holdet sammen, men det bliver meget nemmere af, at vi har mange, som kender det hele i forvejen, og det ser ud til, at de nye spillere også mere eller mindre kan gå direkte ind i det, siger Christopher Frederiksen.

Han og Frederikshavn White Hawks ser i første omgang frem til træningskampene, der blandt andet byder på et møde med ærkerivalen Aalborg Pirates.

- Det bliver skønt at komme i kamp, og jeg tror, at alle glæder sig til at spille for tilskuere igen. Det er godt nok også noget, vi har savnet, siger Christopher Frederiksen.

- Det er jo ikke fordi, vi mærker det så meget, når spillet kører, men ligeså snart vi har et spilstop, så er det underligt, at man ikke kan fornemme fansene. Der er heller ingen tvivl om, at tilskuerne vil være med til at skabe en mere intens ramme om kampene, så det kommer vi helt sikkert til at nyde, når vi kan løbe på isen foran mange tilskuere igen, siger forwarden.

Første træningskamp mod Aalborg Pirates spilles allerede nu på fredag, når man byder op til lokalbrag i træningsformat i Frederikshavn.

Her vil der fortsat kun være mulighed for at lukke det antal tilskuere ind, som der er siddepladser til, men de regler ændres fra 1. september tids nok til turneringsstart.