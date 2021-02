Nu har politiet nyt om bortførelse af 10-årig

FREDERIKSHAVN:Nordjyllands Politi efterforsker fortsat en mystisk sag, hvor en 10-årig dreng søndag 7. februar kortvarigt blev bortført af en af en ukendt mand i Frederikshavn.

Politiets efterforskning har vist, at manden løftede drengen ud af en have på Pallesvej.

Det skete omkring kl. 15.45, og manden bar drengen op til vejkrydset i Søndergade tæt på. Her blev drengen sat ned på jorden, men manden holdt derefter fast i drengens hætte, og de to fortsatte ned ad Smedevej og ned ad Solsikkevej.

Til sidst lykkedes det drengen at komme fri og løbe tilbage til sit hjem.

- Vi søger særligt efter vidner, der kan have set de to, da de gik sammen, mens manden holdt fast i drengens hætte. Noget, der måske ikke i situationen har set så mistænkeligt ud, udtaler politikommissær Lene Madsen i en pressemeddelelse fra Nordjyllands Politi.

Politiet kan kontaktes på tlf. 114.

Flere detaljer om gerningsmand

Politiet præciserer nu signalementet på den ukendte mand, der bortførte drengen: Manden var ung, meget mørk i huden, kraftigt bygget, brunt hår, bar blåt mundbind, havde blå cowboybukser på og var iført sort jakke med sort hætte.

- Har man set de to eller har andre oplysninger i sagen, så ring til os på 114 med det samme, opfordrer politikommissær Lene Madsen.

To unge mænd søges

Da drengen og manden nærmere sig enden af Solsikkevej, der munder ud i Møllehus Allé, kom to unge mænd gående, og de to satte efterfølgende i løb ud mod Søndergade. Det var på det tidspunkt, at drengen kom fri af mandens greb i hætten og løb hjem.

Nordjyllands Politi vil gerne i kontakt med de to unge mænd, som kom ad Møllehus Allé.

- De kan være vidner og have oplysninger, der er vigtige for vores efterforskning. Dem vil vi gerne tale med, siger Lene Madsen.

De to unge mænd beskrives som: Lyse i huden, den ene bar blå jakke, begge bar huer og løb ad Søndergade i retningen mod nord.