Nu kan du købe en del af Grenen

SKAGEN: Et statsligt udsalg åbner en sjælden mulighed for at blive ejer af en bid af den enestående natur på Grenen.

Forsvaret har nemlig sat en tre hektar stor ejendom ud mod Skagen Sønderstrand til salg. Arealet ligger omtrent midt i mellem Det hvide Fyr og Det grå Fyr ved vejen ud mod Grenens nordspids.

For få år siden solgte en anden statslig instans - Søfartsstyrelsen - Det grå Fyr, som blev erhvervet af Realdania. Fyret er siden indrettet til fuglestation og naturcenter.

Det areal, som nu er udbudt til salg, kunne ligne en våd drøm for en initiativrig ejendomsudvikler. Men fredningsbestemmelserne udgør en effektiv hindring mod at bygge badehotel eller sommerhuse på netop det sted.

Faktisk må en kommende ejer ikke en gang overnatte på grunden, og slet ikke bygge på den.

Ejendommen er en del af fredningsområdet på Grenen og har været det siden 1940.

Besættelse og kold krig

Tyskerne tog let på fredningsbestemmelserne under Besættelsen, og derfor ligger der i dag to bunkere på grunden. Den ene er en ruin, som er placeret ude på stranden. Den anden på 120 kvadratmeter ligger i en klit og har tidligere været benyttet til radiokommunikationsbunker af Forsvaret, som erhvervede grunden i 1955.

Skagboers og turisters brug af området vil ikke umiddelbart blive berørt af et ejerskifte.

Kristina Estrup Elholm, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, oplyser, at den udbudte grund hører til det, der i militær jargon betegnes som Radioområde Skagen.

Forsvaret har droslet kraftigt ned i Skagen siden Den kolde Krig, men har stadig en radarstation på den nordvestlige del af Grenen. Den registrerer al flytrafik i den nordlige del af det danske luftrum.

Af sikkerhedsmæssige grunde foregik radiokommunikationen under den kolde krig via bunkeren ved Sønderstrand.

Landbrugsjord og restriktioner

Selv om grunden med bunkeren henligger udyrket, har den alligevel status som landbrugsjord, og den kan i princippet kun erhverves af en person, der i forvejen ejer landbrug. Men der kan gives dispensation fra landmandsreglen, hvis en interesseret køber vil anvende arealet til naturformål med samfundsmæssig karakter,

Grunden er ikke blot fredet. Den er også en del af et beskyttet Natura 2000 område, og naturplejen påhviler Frederikshavn Kommune.

Skagboers og turisters brug af området til vandreture og naturoplevelser vil ikke umiddelbart blive berørt af et ejerskifte. Alle vil forsat kunne færdes på stier gennem området og langs stranden, og området må ikke indhegnes.

En stor del af naturarealerne på Grenen har fra gammel tid tilhørt familier i Skagen og gør det stadig. Frederikshavn Kommune er dog i dag den største grundejer i det fredede område.

Forsvarets grund ved Sønderstrand med "Til Salg" skilt er ikke offentligt vurderet, men Forsvaret har fået foretaget en sagkyndig prisbedømmelse forud for udbuddet. Hvad den lyder er "Hemmeligt" stemplet.

Bud på ejendommen skal afgives senest 5. september.