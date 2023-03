Nu kan du sikre dig billet til VM i kvindehåndbold på nordjysk grund

FREDERIKSHAVN:Det er nu, at håndboldinteresserede skal slå til, hvis de vil opleve VM i kvindehåndbold på nordjysk grund. VM kommer nemlig til at foregå i Frederikshavn og Herning, og billetterne sættes til salg klokken 10 i dag, onsdag.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund i en pressemeddelelse.

Danmark spiller alle sine kampe i Jyske Bank Boxen i Herning, men landsholdsanfører og målvogter Sandra Toft har alligevel en varm opfordring til nordjyderne om også at tage til håndbold i Arena Nord i Frederikshavn.

- Det skal man gøre for at se noget god håndbold og også for at vise Danmark frem som den bedste slutrundearrangør, der er. Vi skal vise verden, at vi er en nation med et stort håndboldhjerte, der bakker op om mesterskabet, opfordrer hun i pressemeddelelsen.

Træner forudser tryk på salget

Selvom der er god tid til december, giver det allerede julelys i øjnene på håndboldkvinderne og landstræner Jesper Jensen at se frem mod det kommende VM på dansk jord.

- Nu har jeg selv været tilskuer til både kvindernes VM på hjemmebane i 2015 og herrernes i 2019, og det var to fantastiske oplevelser at være med til. Så jeg håber, rigtig mange vil komme og bakke op og gøre det til endnu en stor håndboldfest. Det er jeg sikker på, det bliver, så det gælder nok om at få sikret sig sine billetter i en fart, for jeg tror, der bliver tryk på salget, forudser Jesper Jensen.

Frederikshavn skulle også have huset verdens bedste håndboldspillere under EM i 2020, men på grund af den omfattende nedlukning af syv nordjyske kommuner i den periode under coronaudbruddet blev kampene i stedet flyttet til Kolding.

Derfor glæder Per Malmberg, adm. direktør i Arena Nord, sig ekstra meget til VM, som man også var værtsby for i 2015.

- I Frederikshavn ser vi meget frem til igen at være en del af VM i kvindehåndbold, så det er om at sikre sig de bedste pladser til tophåndbold i Arena Nord. Meget står på spil til dette VM. Dels selvfølgelig mesterskabet i sig selv men også billetter til kvalifikationsturneringen til OL, så det bliver rigtig spændende at følge alle kampe, mener han.

VM i kvindehåndbold spilles fra den 29. november til 17. december. Billetterne kan købes hos Ticketmaster.

I Frederikshavn spilles to indledende grupper, en mellemrunde og President's Cup for de hold, der ikke klarede sig videre fra det indledende gruppespil. Det er endnu uvist, hvilke nationer der kommer til byen, da lodtrækningen først foretages til juli, men billetter giver adgang til samtlige kampe på dagen.

Håndboldkampene i Arena Nord i Frederikshavn kommer til at foregå på datoerne 29. og 30. november samt 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11. og 13. december.

Efter lodtrækningen sættes en ny gruppe billetter til salg, mens de sidste billetter kommer til salg 1. oktober.

Det danske kvindelandshold vandt bronze ved det seneste VM i håndbold, som fandt sted i 2021.