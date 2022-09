Nu kommer der et frirum i Frederikshavn - her lærer børn at sætte ord på det, som er svært

FREDERIKSHAVN: Til efteråret får børn og unge i familier med psykisk sygdom i Frederikshavn Kommune et tilbud om at deltage i ’Frirum’, hvor de i en samtalegruppe møder ligesindede på deres egen alder og kompetente voksne.

I foråret blev de første to samtalegrupper dannet, og i september mødes to nye grupper.

- I vores kommune vil vi gerne drage særlig omsorg for børn og unge, der har det svært. Derfor har vi politisk prioriteret en indsats for familier med psykisk sygdom. Vi ved fra forskning, at børn, der vokser op i et hjem med psykisk sygdom, har øget risiko for social og faglig mistrivsel og risiko for på sigt selv at udvikle psykisk sygdom som voksne. I Frirum lærer børnene sætte ord på, hvordan de har det, og lærer lidt om deres forældres sygdom for at blive bedre rustet til at håndtere de belastninger, som de oplever i hverdagen, siger Christina Lykke Eriksen (SF), formand for børne- og ungdomsudvalget i Frederikshavn Kommune.

En lukket gruppe

Samtalegruppen er en lukket gruppe med 6-8 børn.

Forløbet varer otte uger. Gruppen mødes hver uge en dag efter skole. Grupperne sammensættes efter alder og geografi. Mødegangene veksler mellem samtaler, øvelser og lege - der er plads til både sjov og alvor.

Børn og unge med psykisk sygdom i hjemmet henvises til Frirum via familien, en lærer, pædagog, sundhedsplejerske eller en anden, der kender barnet godt.

Henvisningen bliver udfyldt og indsendt på baggrund af dialog med barn/ung og forældre.

Frirum ledes af to specialuddannede gruppeledere, og gruppelederne har samtale med familien både før og efter forløbet.