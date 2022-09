Nu kommer der mere strøm til el-bilerne i Vendsyssel

VENDSYSSEL:Der er for tiden fuld gang i arbejdet med at gøre livet livet lettere for ejerne af el-biler i Vendsyssel. Netværket af ladepunkter skal forbedres markant, og én af de helt store operatører er firmaet Clever.

Størst ændring sker der i Frederikshavn Kommune, hvor firmaet er i fuld gang med arbejdet, og det betyder, at nye ladepunkter er på vej til eksempelvis Grenen, Arena Nord samt rådhusene i både Skagen og Frederikshavn.

I en mail til Nordjyske skriver Clever følgende:

"Clever har planer om at opsætte ladepunkter i samtlige kommuner i hele landet, men vi starter med udrulningen, hvor behovet er størst, og det er det i de større byer, hvor borgerne, der bor i etageejendomme, ikke har mulighed for at lade elbilen hjemme. Vi er naturligvis altid villige til at gå i dialog med landets kommuner om behovet for at styrke ladeinfrastrukturen".

Clever oplyser, at man i et stykke tid har været i dialog med Frederikshavn Kommune - og derfor er man allerede godt i gang med at etablere de offentlige ladepunkter (se i faktaboks).

Nye ladepunkter i Frederikshavn Kommune Firmaet Clever er i gang med at etablere flere ladepunkter til el-bilerne i Danmark. I Frederikshavn Kommune er der netop nu ladere på vej disse steder: EUC Frederikshavn – Hånbækvej 50Z, 9900 Frederikshavn (2 AC-punkter)

Frederikshavn Rådhus, Høgevej 1, 9900 Frederikshavn (2 AC-punkter)

Frederikshavn Handelsskole, Kirkegade 9, 9900 Frederikshavn (8 AC-punkter)

Arena Nord, Harald Nielsens Plads 9, 9900 Frederikshavn (8 AC-punkter)

Skagen Rådhus, C. S. Møllers Vej 6, 9990 Skagen (4 AC-punkter)

Skagen Station, Sct. Laurentii Vej 24A, 9990 Skagen (2 AC-punkter)

Grenen P-plads, Fyrvej 38, 9990 Skagen (4 AC-punkter) Derudover er der fornylig idriftsat disse ladepunkter i Frederikshavn Kommune: Sæby Rådhus, Rådhusvej 1, 9300 Sæby (2 AC-punkter)

Gasværksvej P-plads, Gasværksvej 7B, 9300 Sæby (2 AC-punkter)

Stationsvej P-plads, Stationsvej 4, 9300 Sæby (2 AC-punkter)

Udover samarbejdet med Frederikshavn Kommune, så er man også i dialog med en række private aktører - også her er målet at opsætte offentligt tilgængelige ladepunkter. Eksempelvis er der lavet et samarbejde med Salling Group, hvilket resulteret i ladepunkter ved Føtex i både Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev.

Baggrunden for de mange nye ladepunkter er, at der i april 2022 trådte en ny lovgivning i kraft. Den betyder, at kommunerne selv skal sende offentlige ladepunkter i udbud. Med andre ord er det kommunernes ansvar at udpege de områder, hvor de mener, der mangler ladepunkter. Samtidig giver den nye lovgivning mulighed for, at kommunerne kan medfinansiere opsætning af ladepunkter i de områder, hvor efterspørgslen kan variere.

Om Clever Clever har tidligere udtrykt en ambition om at etablere 1.000 offentlige ladestandere i Nordjylland inden udgangen af 2025. Clevers investering i nye ladepunkter i Nordjylland vil både føre til nye lynladepunkter, normalladepunkter og hurtigladepunkter i regionen. Normal- og hurtigopladning går op til 50 kW, mens lynopladning i dag går op til 350 kW. Clever er en af Danmarks største ladeoperatører. Clever er ejet af de andelsejede energi- og fibernetkoncerner Andel (94,9 procent) og NRGi (5,1 procent). Virksomheden kom til verden i 2009. Dengang under navnet ChoosEV, hvor man arbejdede på at skabe prøve- og finansieringsordninger for elbiler og etablere en offentlig ladeinfrastruktur i Danmark. I 2012 skiftede man navn til Clever.

"Det kan for eksempel være i de kommuner, hvor der er mange turister i højsæsonen, og hvor efterspørgslen er tilsvarende lavere i lavsæsonen. Vi er løbende i dialog med kommuner i hele landet om, hvordan vi kan sikre den nødvendige infrastruktur til danskere i hele landet og til de turister, der kommer hertil, og det samme har vi været med Frederikshavn Kommune i forhold til Skagen. Processen for at få opsat ladestandere i Skagen har taget lidt tid, fordi den kræver flere godkendelser end normalt, blandt andet af Fredningsnævnet, da store dele af Skagen er fredet", hedder det i mailen fra Clever.

Nye ladere i Hjørring

Også i Hjørring Kommune er Clever i gang med at forbedre infrastrukturen for el-bilerne. Det betyder, at der i selve Hjørring laves nye ladepunkter på Mammutpladsen, på Polden og på Sct. Olai Plads. Derudover laves også nye ladepunkter i Vestergade i Hirtshals.

Clever oplyser, at selskabet lige nu ikke har nye ladepunkter på vej i Brønderslev Kommune.