Nu lukkes Frederikshavn ned igen: Her er restriktionerne - og undtagelserne

Den delvise nedlukning, der har været gældende i 69 af landets andre kommuner, udbredes nu til hele landet – deriblandt til Frederikshavn Kommune. Det betyder blandt andet, at alle elever fra 5. klasse skal undervises hjemme, at bibliotekerne og svømmehaller lukkes og at mange offentlige ansatte sendes hjem. Det skriver Frederikshavn Kommune i en pressemeddelelse.

En ny udmelding fra Statsministeriet betyder, at alle landets kommuner bliver omfattet af den delvise nedlukning, som hidtil har været gældende for 69 af landets kommuner.

Det betyder de nye restriktioner, der træder kraft onsdag 16. november 16.00: · Alle skolebørn fra femte klasse og opefter sendes hjem og skal undervises digitalt. Det gælder også studerende på voksenuddannelser samt kursister. · Offentlige arbejdsgivere opfordres til at hjemsende alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner. Private arbejdsgivere opfordres også »kraftigt« til at hjemsende medarbejdere, hvis det er muligt. · Kulturinstitutioner, teatre, spillesteder, museer, biografer og biblioteker skal lukke indendørsarealer · Svømmehaller, fitnesscentre og lignende skal holdes lukket. Indendørs idræts- og foreningsliv lukkes ned. Professionel idræt er undtaget. · Alle restauranter og barer lukker. Der må dog stadig sælges mad ud af huset. · Indendørsarealer i forlystelsesparker, zoologiske haver, akvarier og lignende skal holde lukket for offentligheden. · Der opfordres til, at familier mv. kun foretager indkøb af julegaver én person ad gangen. VIS MERE

Grunden til, at hele Danmark nu omfattes af de strengere restriktioner, er, at der ses en bred samfundssmitte i hele landet – i sådan en grad, at Danmark nu har nået risikoniveau 4 ud af 5 i Covid-19 varslingssystemet. Det betyder, at der nu er pres på kapaciteten på sygehusene.

- Vi har fået besked på, at der skal strammes yderligere nu, hvis vi i Danmark skal have kontrol med epidemien. Derfor vil jeg opfordre borgerne i Frederikshavn Kommune til at stå sammen hver for sig. I har allerede vist, at I kan – og det skal I have tak for. Nu skal vi så til det igen: Vi skal stramme an, for vi spiller alle en rolle i, at vi skal komme sikkert gennem den kommende tid, siger borgmester Birgit S. Hansen.

Restriktionerne gælder i første omgang til og med den 3. januar, men vil blive vurderet løbende. Det forventes, at de nye restriktioner vil knække smittekurven.

- Det er nu, vi skal bryde smittekæderne og standse smittespredningen. Det er så enormt vigtigt, at alle borgere, store som små, bakker op om det her og holder afstand. Det er nu, det gælder, slutter Birgit S. Hansen.

Du kan orientere dig yderligere på kommunens hjemmeside, på regionens hjemmeside og du kan kontakte corona-hotlinen på telefon 70 20 02 33, hvis du har spørgsmål.