Nu mangler der kun tre klasser: - Vi er meget glade

FREDERIKSHAVN:I sidste uge blev der i Frederikshavn Kommune sendt 12 folkeskoleklasser hjem.

Grunden var en fodboldkamp, hvor en af spillerne var smittet med coronavirus.

Tirsdag formiddag oplyser pressechef i Frederikshavn Kommune, Hakan Jakob Kosar, at ”det ser rigtig godt ud”, og at man nu kun mangler tre klasser, før alle elever er tilbage på skolerne.

Alle test har hidtil været negative, og alle elever bliver testet to gange.

Nu mangler de sidste elever, som allerede har været testet negativ én gang, men mangler altså test nummer to.

- Vi er meget glade for at kunne begynde at hilse eleverne velkomme tilbage, så de kan få en god afslutning på skoleåret inden sommerferien, siger Anette Nedermark, skolechef i Frederikshavn Kommune.