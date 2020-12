Nu rammer restriktionerne: Julen og nytåret er aflyst på Ruths Hotel

SKAGEN:Når restriktionerne træder i kraft onsdag eftermiddag i hele Danmark, vil det få kæmpe betydning for de steder, hvor man har satset på i videst mulige omfang at holde åbent i julen og hen over nytåret.

Hos Ruths Hotel i Gl. Skagen har man igennem de sidste ti år haft et julearrangement og et nytårsarrangement. De hidtidige anvisninger har betydet, at man har planlagt langt færre gæster end normalt.

Men det er ikke længere nok. Nu tager det traditionsrige hotel konsekvensen.

- Vi lukker ned, indtil vi må åbne igen, konstaterer direktør Tom Boye fra Ruths Hotel.

Ruths Hotel har haft cirka 80 procent gengangere blandt gæsterne, som altså er kommet igen år efter år.

- Det er barske vilkår, for vi har selvfølgelig ligesom alle andre disponeret derefter. Så det er trist, konstaterer han.

Man må gerne fortsat drive hotel. Men for Ruths Hotel handler det om langt mere end at tilbyde en overnatning. Det handler om oplevelser.

- Vores gæster kommer her for fornøjelsens skyld, for at slappe af og for at få noget godt at spise. Så med restriktionerne forsvinder forretningsgrundlaget. Desværre, lyder det fra Tom Boye.