Nu rejses monument til minde om ofrene for Scandinavian Star

FREDERIKSHAVN:Granitten til monumentet er hentet i Sverige. Projektet er støttet af Jens og Margrethe Withs Fond. Foto: Scandinavian Stars Danske Støtteforening

FREDERIKSHAVN:Den 7. april afsløres mindesmærke på Paradiskajen i Frederikshavn - der hvor Scandinavian Star lagde til kaj i de få dage, skibet sejlede med passagerer

7. april er 30-årsdagen for brandkatastrofen på Scandinavian Star, hvor 159 passagerer - heraf 26 børn under 15 år - blev ofre for den frygtelige tragedie. Ofre, der nu mindes med et monument, der skal rejses på Paradiskajen i Frederikshavn, der hvor Scandinavian Star lagde til kaj i de få dage, det var på havet.

Monumentet rejses af Scandinavian Stars Danske Støtteforening.

Selve udformningen af monumentet er endnu ikke afsløret, men Mike Axdal fra støtteforeningen siger til Søfart, at monumentet får sin plads mellem Læsø-færgen og fyrtårnet.

- Frederikshavn Kommune og havnemyndigheden har været en vigtig og central medspiller i dette projekt, hvilket støtteforeningen er taknemmelig for, siger Axdal, der selv er overlevende fra Scandinavian Star, men ulykkeligvis mistede sin far og sin bror i mordbranden.

Monument er fredet i 70 år

Monumentet skulle have været rejst i 2015, men blev udskudt på grund af udvidelsen af Frederikshavns Havn. Det er tegnet af arkitekt Johnny Andersen fra virksomheden "Designplan’ i "samarbejde med støtteforeningen.

Monumentet er udført i granit i kegleform med en blankpoleret for-plade. Der er på monumentet påført silhuet af skibet samt koordinatet for branden, endvidere kompasrose og mindeord, alt udført i bronze.

På bagsiden er monteret tro, håb og kærligheds-tegnet. Toppen af monument skal forestille en bølge.

Monumentet vejer ca. syv tons og er 180 cm højt og ca. to meter bredt. Monumentet placeres et par meter fra kajkanten på et nystøbt fundament, der er omkranset af nylagte brosten. Foran monumentet er der placeret en tilsvarende tankebænk, også udført i granit.

Frederikshavnerne vil i mange år fremover kunne opleve mindesmærket på havnen, ligesom de sørgende vil have et sted at tænke en stille tanke: Der er nemlig tinglyst en fredningsperiode på 70 år, således at monumentet tidligst må fjernes 100 år efter katastrofen, nemlig 7. april 2090.

Overlevende og efterkommere har kæmpet

Scandinavian Star nåede kun at sejle med passagerer i fem dage og havde afgangs- og anløbsplads, der hvor monumentet rejses i april.

Det var natten til den 7. april 1990, at færgen blev ramt af brandkatastrofen på vej til Frederikshavn fra Oslo.

I mange år har overlevende og efterkommere til omkomne kæmpet for at få sandheden om skibets skæbne frem.

- I 30 år har mysteriet stået som en uopklaret mordbrand, og selv om overlevende og pårørendes kamp for at få iværksat og gennemført den aftalte efterforskning, i henhold til regeringsaftalerne fra den 10. april 1990, så har man her, 30 år senere, fortsat ikke taget fat i sagen, siger Mike Axdal.

Scandinavian Stars Danske Støtteforening blev i samarbejde med Dansk Røde Kors stiftet i maj 1990 af to danske overlevende samt en pårørende.