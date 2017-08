Nu skal disse bygninger rives ned

FREDERIKSHAVN KOMMUNE: Politikerne har valgt at rive syv kommunale bygninger ned i Frederikshavn Kommune.

Hver bygning har haft deres storhedstid i et eller andet omfang - uanset om den har været brugt til tandeftersyn, til opbevaring af kartofler eller til hyggeligt samvær og lystige historier i den lokale jagtforening.

På et møde onsdag giver økonomiudvalget grønt lys til dødsstødet, hvilket - ifølge borgmester Birgit Hansen (S) - giver god mening.

- Mens jeg har været borgmester, har vi for eksempel solgt Volstrup Skole, Hedeboskolen i Skagen og Jerup Skole. Som kommune forandrer vi os, og vi vil ikke have noget stående, som vi ikke bruger, og som vi har driftsudgifter på. Derudover har vi en række bygninger, som vi ikke rigtig kan sælge, og som står og forfalder. Vi har ikke råd til at vedligeholde bygningerne, så nu river vi dem ned, blandt andet for at frigøre noget plads, siger Birgit Hansen.

I alt bruger Frederikshavn Kommune 1,8 millioner kroner på at rive de syv bygninger ned.

- Neddrivninger af gamle kommunale bygninger er med til at forskønne vores område. Det er et dårligt signal at sende at have bygninger, som bare står og skæmmer, siger Birgit Hansen.