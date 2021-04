Nu skal retten afgøre sag om klit-hærværk: Her er sagens kerne

SKAGEN:I morgen begynder den længe ventede retssag mod erhvervsmanden Hans Andersen samt en 39-årig mand, der begge er tiltalt for groft hærværk på klitterne på Sønderstrand i Skagen i 2019.

En sag, der måske har været lang tid undervejs - men som der bestemt ikke har været stille omkring. I over et år har Hans Andersen været særdeles aktiv i offentligheden, hvor han flere gange har tordnet mod kommunen - og nu anklagemyndigheden - og givet udtryk for, at deres opfattelse af hærværket er skudt helt ved siden af.

Derfor skal Retten i Hjørring ikke kun tage stilling til, om de to mænd er skyldige i hærværk - men i lige så høj grad, hvor meget hærværk der egentlig har været tale om.

For dét bliver det helt store omdrejningspunkt i retssagen.

Anklager: Sandmængde er mindre vigtig

Frederikshavn Kommune har under hele sagen skønnet, at der blev flyttet omkring 3000 kubikmeter sand - Hans Andersen mener derimod, at der højest er flyttet 200 kubikmeter sand.

Men ifølge anklagemyndigheden er det mindre vigtigt, hvor mange kubikmeter sand, der er tale om - men det ændrer ikke på tiltalen.

- Sandmængden ikke er præcist gjort op, og derfor fremgår det heller ikke af anklageskriftet. Det er ikke min opfattelse, at der er flyttet 3000 kubikmeter sand. Men tiltalen angår ikke sandmængder, men derimod et bestemt areal, og at ødelæggelserne løber op i 447.000 kroner, fortæller anklager Jan Østergaard.

I det anklageskrift, der landede i marts kan man også læse, at Hans Andersen og den 39-årig er tiltalt for at have flyttet "en større mængde sand" på et areal på 1189 kvadratmeter.

Ifølge anklagemyndigheden er det arealets størrelse, der er vigtig i sagen, og at der er beviser for, at genetableringen af det areal koster 447.000 kroner.

Hans A. medbringer dokumentation

Og netop prisen er helt afgørende for, hvilken straf Hans Andersen og den 39-årige eventuelt kan idømmes.

Frederikshavn Kommune har under hele forløbet skønnet, at prisen for ødelæggelserne lå i omegnen af 500.000 kroner. Det læner anklagemyndigheden sig altså tæt op ad, men det er væsentligt mere, end Hans Andersen mener.

Og erhvervsmanden medbringer sin egen dokumentation i retten, som skal bevise, at hærværket ikke er i nærheden af det, kommunen og anklagemyndigheden påstår.

For allerede i januar 2020 klagede Hans Andersen og hans forsvarsadvokat, Rasmus Amandusson, over kommunens vurdering af omfanget af hærværket, og erhvervsmanden hyrede to landinspektører til at regne på, hvor meget sand der var blevet flyttet fra klitterne.

Det er de to landinspektører, der er nået frem til, at der kun var flyttet højest 200 kubikmeter sand - og ifølge Hans Andersen vil den reelle prisen for en genetablering af klitterne derfor kun være omkring 12.000 kroner.

Går efter måneders fængsel

Udover at være tiltalt for groft hærværk, er de to mænd også tiltalt for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven for at have "forvoldt skade på landskabelige og kulturhistoriske værdier af hensyn til almenheden", som har en strafferamme på et års fængsel.

Det er en bestemmelse, som meget sjældent bliver taget i brug, men er blevet det, fordi hærværket på klitterne i Skagen var så alvorligt.

- Vi mener, der er væsentlige natur- og kulturinteresser samt samfundshensyn på spil. Og grovheden af hærværket er så høj, at det ikke er tilstrækkeligt med en bøde, siger Jan Østergaard.

Selvom bestemmelserne, som de to mænd er tiltalt efter, har strafferammer år bag tremmer, så er det ikke det, anklagemyndigheden kommer til at gå efter.

Jan Østergaard fortæller, at han vil gå efter fængselsstraffe i måneder, uden at han vil komme nærmere ind på antallet.

Der forventes at falde dom på fredag.