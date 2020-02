Nuttede sæler i Skagen - 36 set på én gang

SKAGEN:Det nærmest vrimlede med sæler på stranden ved Grenen i Skagen i mandags, hvor hele 36 blev set på samme tid.

16 af dem var gråsæler, som ellers er et sjældent syn i så stort et antal, oplyser ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation i Skagen .

- Tidligere har vi højst set fire gråsæler ad gangen i Skagen, men i mandags var der 16. Det er helt vildt, siger han.

Derudover var der 16 spættede sæler, som er de mest almindelige herhjemme, samt fire andre sæler af uidentificeret type, oplyser ornitologen.

Han var mandag ellers i gang med at observere fugle på Grenen, da han så de mange sæler.

Også torsdag var der sæler på Grenen, og de vækker pæn interesse.

Tidligere er der set hele 62 sæler på én gang ved Grenen, oplyser Rolf Christensen. Men det var dog de mere almindelige spættede sæler.

En spættet sæl kan veje op mod 130 kg og blive op mod 1,8 meter lang. Læs mere om den her

En gråsæl kan veje helt op mod 300 kg og blive over to meter lang. Læs mere om den her