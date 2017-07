Ny apoteksaftale sikrer borgere

SÆBY: Med Hørby Brugs lukning per 31. juli slutter et langt, godt samarbejde mellem Sæby Apotek og tidligere Østervrå Apotek - og Brugsen i Hørby. Samarbejdet har fungeret til gavn for både borgere og forretninger.

- På Sæby Apotek kan vi kun beklage, at udviklingen ikke lader forretningen overleve. For fortsat at kunne servicere kunder i Hørby har Hørby Bageri har sagt ja til at overtage opgaven som lokalt afhentningssted for medicinpakker fra apoteket, fortæller apoteker Preben Smed Jeppesen.

Der bliver dog nogle ændringer. Hørby Bageri holder lukket om mandagen, og derfor er det ikke er muligt at få sin medicin dér. Der henvises til Sæby Apotek, OK-plus på Trafikcenter Syd, Østervrå Apotek eller Dybvad Brugs. Det vil heller ikke være muligt at købe håndkøbslægemidler direkte ved bageren - de skal bestilles på Sæby Apotek på hjemmesiden www.saebyapotek.dk, mail: saeby@apoteket.dk eller telefon 98461017.

- Som apoteker er jeg meget glad for at Helle Madsen fra Hørby Bageri har sagt "ja" til at hjælpe lokalsamfundet og os, også selv om det ikke bliver helt, som det har været hidtil. Og vi ser frem til et godt samarbejde, siger apoteker Preben Smed Jeppesen.